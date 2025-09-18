EuroLeague ne zaman başlayacak? Anadolu Efes - Fenerbahçe EuroLeague maçları ne zaman?
Turkish Airlines EuroLeague'de yeni sezon için heyecanlı bir bekleyiş söz konusu... Bu yıl da bizi bu turnuvada Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko temsil edecek. Basketbolseverlerin merakla beklediği 2025-2026 sezonu için geri sayım sürerken sıkça "EuroLeague ne zaman başlayacak" sorusu geliyor.
Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonu olan Turkish Airlines EuroLeague’de yeni sezon için geri sayım başladı. Özellikle Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko taraftarı turnuvanın bir an önce başlamasını isterken net tarihler öğrenilmeye çalışıyor. İşte o tarih...
EuroLeague ne zaman başlıyor?
EuroLeague 2025-2026 sezonu 30 Eylül 2025 tarihinde başlıyor. Saat 19.00'da Hapoel Tel Aviv- Barcelona ve Dubai Basketbol - Partizan maçı ile yeni sezona start verilecek.
2025-09-30, 19:00:
Hapoel Tel Aviv - Barcelona
Dubai Basketball - Partizan
2025-09-30, 20:45:
Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv
2025-09-30, 21:00:
Kızılyıldız - Olimpia Milano
2025-09-30, 21:15:
Panathinaikos - Bayern
2025-09-30, 21:30:
Baskonya - Olympiakos
2025-09-30, 21:45:
Virtus Bologna - Real Madrid
2025-10-01, 20:30:
Monako - Žalgiris
2025-10-01, 20:45:
Fenerbahçe - Paris
2025-10-01, 21:00:
Lyon-Villeurbanne - Valensiya