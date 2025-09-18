EuroLeague ne zaman başlayacak? Anadolu Efes - Fenerbahçe EuroLeague maçları ne zaman?

Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonu olan Turkish Airlines EuroLeague’de yeni sezon için geri sayım başladı. Özellikle Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko taraftarı turnuvanın bir an önce başlamasını isterken net tarihler öğrenilmeye çalışıyor. İşte o tarih...

EuroLeague ne zaman başlıyor?

EuroLeague 2025-2026 sezonu 30 Eylül 2025 tarihinde başlıyor. Saat 19.00'da Hapoel Tel Aviv- Barcelona ve Dubai Basketbol - Partizan maçı ile yeni sezona start verilecek.

2025-09-30, 19:00:

Hapoel Tel Aviv - Barcelona

Dubai Basketball - Partizan

2025-09-30, 20:45:

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv

2025-09-30, 21:00:

Kızılyıldız - Olimpia Milano

2025-09-30, 21:15:

Panathinaikos - Bayern

2025-09-30, 21:30:

Baskonya - Olympiakos

2025-09-30, 21:45:

Virtus Bologna - Real Madrid

2025-10-01, 20:30:

Monako - Žalgiris

2025-10-01, 20:45:

Fenerbahçe - Paris

2025-10-01, 21:00:

Lyon-Villeurbanne - Valensiya