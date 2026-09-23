EuroLeague ne zaman başlıyor? Fenerbahçe, Anadolu Efes, Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman?
Basketbolseverler hem EuroLeague'in hem de yeni sezonunun başlamasını iple çekiyor. Bu sene EuroLeague'de Beşiktaş da ülkemizi temsil edecek. Taraftarlar sık sık "EuroLeague ne zaman başlıyor" sorusunu yöneltiyor.
EuroLeague için heyecanlı bekleyiş. Heyecan dolu mücadeleler için nefesler tutulurken "EuroLeague ne zaman başlıyor" sorusuna cevap aranıyor.
EuroLeague ne zaman başlıyor?
EuroLeague'de heyecan 24 Eylül saat 19.00'da Dubai Basketbol - Real Madrid, Hapoel Tel Aviv - Bayern mücadeleleri ile başlıyor.
Anadolu Efes, Barceolona'ya konuk oluyor
Barceolona - Anadolu Efes maçı 24 Eylül saat 21.00'de başlayacak.
Beşiktaş ilk maçında Valensiya'yı ağırlıyor
Bu sene EuroLeague'de boy gösterecek olan Beşiktaş, 25 Eylül Cuma saat 20.00'de Valensiye'yı konuk ediyor.
Fenerbahçe, Virtus Bologna ile karşılaşacak
EuroLeague'in ilk haftasında Sarı Kanarya 25 Eylül saat 20.45'te sahasında İtalyan temsilcisi Virtus Bologna'yı ağırlayacak.
Bu mücadeleler S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.