EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko kasasını doldurdu!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four finalinde Fransız temsilcisi AS Monaco'yu 81-70 mağlup ederek kulüp tarihindeki ikinci EuroLeague şampiyonluğunu kazandı.

Sarı-lacivertliler, 2017'de İstanbul'da düzenlenen Final Four'da elde ettikleri ilk zaferin ardından, bu başarıyı 8 yıl sonra tekrarlamış oldu.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe ile başantrenörlük kariyerinin ilk EuroLeague şampiyonluğunu yaşadı. Litvanyalı çalıştırıcı, oyunculuk döneminde 6 kez final tecrübesi yaşamıştı.

Avrupa zaferi kasayı doldurdu

Fenerbahçe Beko'nun Avrupa şampiyonluğu, maddi anlamda da kulübe önemli katkı sağladı.

EuroLeague organizasyonu tarafından şampiyon takıma verilen 1 milyon 800 bin euro (yaklaşık 80 milyon TL) ödül, Türkiye Süper Ligi şampiyonluk ödülünü geride bıraktı.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray 71 milyon almıştı

Bu sezon Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, TFF'den 71 milyon 200 bin TL prim almıştı. Böylece Fenerbahçe Beko, EuroLeague şampiyonluğuyla birlikte Galatasaray'dan daha yüksek gelir elde etmiş oldu.