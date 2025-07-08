Fatih Terim Al-Shabab’a veda etti
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab, teknik direktörlük görevinden ayrılan Fatih Terim'e resmi bir açıklamayla veda etti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Terim’in sadece sahadaki başarısıyla değil, kişiliğiyle de örnek bir figür olduğuna dikkat çekildi.
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Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab, teknik direktörlük görevinden ayrılan Fatih Terim’e teşekkür ederek veda etti.
Al-Shabab'ın açıklamasında, “Takımdan birçok koç geçer, ancak çok azı sahanın ötesinde etki bırakır. Fatih, varlığı ve tavrıyla olumlu bir izlenim bırakan bir koçun başlıca örneğiydi” ifadeleri kullanıldı.