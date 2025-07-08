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Fatih Terim Al-Shabab’a veda etti

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab, teknik direktörlük görevinden ayrılan Fatih Terim'e resmi bir açıklamayla veda etti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Terim’in sadece sahadaki başarısıyla değil, kişiliğiyle de örnek bir figür olduğuna dikkat çekildi.

Cihan Oruçoğlu cihan.orucoglu@dunya.com
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Fatih Terim Al-Shabab’a veda etti
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Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab, teknik direktörlük görevinden ayrılan Fatih Terim’e teşekkür ederek veda etti.

Al-Shabab'ın açıklamasında, “Takımdan birçok koç geçer, ancak çok azı sahanın ötesinde etki bırakır. Fatih, varlığı ve tavrıyla olumlu bir izlenim bırakan bir koçun başlıca örneğiydi” ifadeleri kullanıldı.

 

 

Kaynak: HABER MERKEZİ