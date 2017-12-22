Fatih Terim: Nerede kalmıştık
Galatasaray, 4. kez teknik direktör Fatih Terim ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli teknik adamla bugün sözleşme imzalanacak.
Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim ile yeniden görüşmeye başladığını açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpte ilk olarak 1996-2000 yılları arasında görev yapan Terim, 2002-2004'te ikinci kez takımın başında yer aldı. Son olarak 2011-2013'te Galatasaray'ın başında olan Terim, 4. kez sarı-kırmızılı ekibi çalıştıracak.
Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli Teknik Direktör Fatih Terim'le görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Bildiride, "Şirketimiz, Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim'le görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Sözleşme bugün imzalanacak
Tecrübeli teknik adamla bugün sözleşme imzalanacak.
Fatih Terim kendi sosyal medya hesabından Galatasaray'ı etiketleyerek, "Nerede kalmıştık" ifadelerini kullandı. Ardından Sarı-kırmızılı kulüp de Twitter hesabından, "Galatasaraylı Fatih Terim yuvasına dönmüştür!" mesajını paylaşmıştı.
Son dönemde yaşanan puan kayıplarından sonra Teknik Direktör Tudor'la yollarını ayıran Galatasaray'da 13 Ocak'ta seçimli olağanüstü kongre kararı alınmıştı.
Kaynak: DHA