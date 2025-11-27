FB muhtemel ilk 11... Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün milyonar futbol ziyafeti yaşayacaklar. UEFA Avrupa Ligi'nde 18 mücadele oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe de evinde Ferençvaroş ile karşı karşıya gelecek. Alınacak 3 puan sarı-lacivertli ekibi üst sıralara taşıyacak. Milyonlar heyecanlı ve mücadeleyi bekliyor. Peki, Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı bu akşam saat 20.45'te oynanacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Alvarez, Asensio, Nene, Talisca, Kerem, Duran

Ferencvaros: Dibusz, Raemaekers, Cisse, Szalai, Cadu, Toth, Keita, Zachariassen, Nagy, Yusuf, Varga

Önemli eksiklikler var

Sarı-Lacivertli takım, bu kritik mücadelede 5 oyuncusundan yaralnamayacak. Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred sarı kart cezalısı olduğu için kadroda yer almıyor. Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski de sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

295. randevu

Fenerbahçe, Ferencvaros mücadelesiyle birlikte Avrupa kupaları tarihindeki 295. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli kulüp, bugüne dek Avrupa'daki mücadelelerde 294 maça çıktı.

Kanarya, 116 galibiyet elde ederken, 115 kez sahadan mağlup ayrıldı. Öte yandan 63 müsabakada ise rakipleriyle puanları paylaştı.