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Feghouli: Lider ve yenilmez olarak devam ediyoruz

Galatasaraylı futbolcu Feghouli, derbiye ilişkin sosyal medyadan paylaştığı mesajda, "Biz bu derbiyi kazanmak için çok çalıştık ve hepimiz hayal kırıklığı yaşadık. Ancak olaylara olumlu tarafından bakmak lazım, lider ve yenilmez olarak devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

Feghouli: Lider ve yenilmez olarak devam ediyoruz
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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, dün akşam oynanan maçta evinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

Bu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Muhteşem atmosfer için taraftara teşekkür eden Feghouli taraftara, "Ne yazık ki hakem kararları bizim aleyhimize oldu. Biz bu derbiyi kazanmak için çok çalıştık ve hepimiz hayal kırıklığı yaşadık. Ancak olaylara olumlu tarafından bakmak lazım, lider ve yenilmez olarak devam ediyoruz." mesajını gönderdi.

Kaynak: İHA

fenerbahçe Galatasaray derbi süper lig Feghouli

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