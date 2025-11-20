Fenerbahçe, 5 genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertlilerin 19 yaş altı takımından Haydar Karataş ile 17 yaş altı takımında forma giyen Emin Eren Sayar, Alaettin Ekici, Yağız Fikri Şen ve Adnan Efe Fettahoğlu, kendilerini profesyonel yapan sözleşmeyi imzaladı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde futbol altyapı şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ozan Vural, futbol akademi genel koordinatörü Sedat Karabük ile futbol akademi değer yaratma ve geliştirme direktörü Tuncay Şanlı da yer aldı.