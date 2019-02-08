Fenerbahçe 5 hafta sonra kaybetti
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor kendi sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe Kadir Has Stadyumu'nda karşılaştı.
İlk yarıda Soldado'nun kırmızı kart görmesiyle eksik kalan Fenerbahçe, rakibinin 87. dakikada attığı golle maçtan 1-0 yenik ayrıldı.
Son iki haftayı 3 puanla kapatan Sarı Lacivertliler, en son Akhisarspor deplasmanında 3-0 yenilmişti.