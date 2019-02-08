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Fenerbahçe 5 hafta sonra kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor kendi sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe 5 hafta sonra kaybetti
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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe Kadir Has Stadyumu'nda karşılaştı.

İlk yarıda Soldado'nun kırmızı kart görmesiyle eksik kalan Fenerbahçe, rakibinin 87. dakikada attığı golle maçtan 1-0 yenik ayrıldı.

Son iki haftayı 3 puanla kapatan Sarı Lacivertliler, en son Akhisarspor deplasmanında 3-0 yenilmişti.

fenerbahçe
Dunya.com

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