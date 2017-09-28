Fenerbahçe, Akhisarspor maçına hazır

28 Eylül 2017

Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarının ardından çift kale maçla sürdürdükleri antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladığı ifade edildi.

Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e hareket edecek. Sarı-lacivertli kafile, buradan da kara yolu ile Manisa'ya geçecek.

Valbuena'nın doğum günü kutlandı

Fenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusu Mathieu Valbuena'nın 33. doğum günü kutlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, antrenmandan önce soyunma odasında Valbuena için düzenlenen kutlamaya, teknik heyet ve sarı-lacivertli futbolcuların katıldığı aktarıldı.

Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesen Valbuena'nın, mumları üfledikten sonra tebrikleri kabul ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA