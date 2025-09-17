Fenerbahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Alanyaspor’u konuk ediyor. Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde kazanarak seriyi devam ettirmeyi hedeflerken, Alanyaspor ise üst üste aldığı galibiyetleri üçe çıkarmak istiyor.

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşması 17 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de oynanacak. Mücadele Chobani Stadyumu’nda yapılacak ve karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail, Fred, Szymanski, Talisca, Oğuz Aydın, En Nesyri.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Maestro, Yusuf, İbrahim, Hwang, Ogundu.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçında forma giyemeyecek futbolcular

Fenerbahçe’de statü engeli nedeniyle önemli isimler sahada olmayacak. Sezon başında transferi yetişmeyen Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, bu mücadelede forma giyemeyecek.

Mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcıları Mustafa Savranlar ve Bilal Gölen olurken, 4. hakem görevini Burak Olcan üstlenecek.

Alanyaspor formda geliyor

Sezona Rizespor beraberliği ve Eyüpspor yenilgisiyle başlayan Alanyaspor, son iki haftada çıkış yakaladı. Akdeniz ekibi, önce Beşiktaş’ı sahasında 2-0 mağlup etti, ardından Konyaspor deplasmanında 2-1 kazanarak milli ara öncesi moral depoladı.

Geçen sezon iki maçta da "Kanarya" üstün geldi

Geçtiğimiz sezon iki lig maçında da rakibini mağlup eden Fenerbahçe, Kadıköy’de 3-0, deplasmanda ise 2-0’lık galibiyet almıştı. Sarı-lacivertliler, Alanyaspor ile oynadığı son 7 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi (6 galibiyet, 1 beraberlik). Kanarya’nın son yenilgisi Ekim 2021’de, Kadıköy’de alınan 2-1’lik sonuç olmuştu.