Fenerbahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler
Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme karşılaşmasında sarı-lacivertliler galibiyet serisini sürdürmek, Alanyaspor ise çıkışını devam ettirmek için sahaya çıkıyor. Futbolseverler, dev maçın canlı yayın bilgilerini ve muhtemel 11’lerini merak ediyor. Peki Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'lerde kimler var? Fenerbahçe'de hangi oyuncular statü gereği maçta forma giyemeyecek? İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Alanyaspor’u konuk ediyor. Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde kazanarak seriyi devam ettirmeyi hedeflerken, Alanyaspor ise üst üste aldığı galibiyetleri üçe çıkarmak istiyor.
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşması 17 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de oynanacak. Mücadele Chobani Stadyumu’nda yapılacak ve karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11’ler
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail, Fred, Szymanski, Talisca, Oğuz Aydın, En Nesyri.
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Maestro, Yusuf, İbrahim, Hwang, Ogundu.
Fenerbahçe-Alanyaspor maçında forma giyemeyecek futbolcular
Fenerbahçe’de statü engeli nedeniyle önemli isimler sahada olmayacak. Sezon başında transferi yetişmeyen Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, bu mücadelede forma giyemeyecek.
Mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcıları Mustafa Savranlar ve Bilal Gölen olurken, 4. hakem görevini Burak Olcan üstlenecek.
Alanyaspor formda geliyor
Sezona Rizespor beraberliği ve Eyüpspor yenilgisiyle başlayan Alanyaspor, son iki haftada çıkış yakaladı. Akdeniz ekibi, önce Beşiktaş’ı sahasında 2-0 mağlup etti, ardından Konyaspor deplasmanında 2-1 kazanarak milli ara öncesi moral depoladı.
Geçen sezon iki maçta da "Kanarya" üstün geldi
Geçtiğimiz sezon iki lig maçında da rakibini mağlup eden Fenerbahçe, Kadıköy’de 3-0, deplasmanda ise 2-0’lık galibiyet almıştı. Sarı-lacivertliler, Alanyaspor ile oynadığı son 7 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi (6 galibiyet, 1 beraberlik). Kanarya’nın son yenilgisi Ekim 2021’de, Kadıköy’de alınan 2-1’lik sonuç olmuştu.