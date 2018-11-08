Fenerbahçe, Anderlecht'i eli boş yolladı

08 Kasım 2018

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta maçında Belçika'nın Anderlecht takımı ile Ülker Stadyumu'nda karşılaştı.

Deplasmanda 2-2'lik beraberlikle dönen Fenerbahçe rakibini 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, D Grubu 4. maçında Belçika ekibi Anderlecht'i 2-0 yenerek üst tura çıkma adına önemli bir avantaj yakaladı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. İkinci yarıda sarı-lacivertlilerde sahneye Mathieu Valbuena çıktı. Maçın 71. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Fransız futbolcu, 74. dakikada ise Michael Frey'in attığı golün pasını verdi.

Bu galibiyetle puanını 7'ye çıkaran Fenerbahçe, ikinci sırada yer alıyor. Belçika ekibi ise 1 puanla son sırada bulunuyor.

Galibiyet, Koray Şener ve ailesine hediye edildi

Sarı-lacivertli futbolcular, Anderlecht karşısında aldığı galibiyeti, Galatasaray maçından önce hayatını kaybeden genç Fenerbahçe taraftarı Koray Şener ve ailesine hediye etti.

Maçtan sonra bütün futbolcular sırtlarında Koray Şener yazılı formayı giydi. Futbolcular, maçı izleyen Şener'in ağabeyleri Eray ve Güray Şener'i yanlarına alarak karşılaşmadan sonra bütün tribünleri dolaştı.

Taraftarlar bu hareketi alkışlarken, "Koray Şener ölmedi, kalbimizde yaşıyor." tezahüratları yaptı.

Valbuena kaldığı yerden

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena, Galatasaray derbisindeki etkili performansını Anderlecht maçına da taşıdı.

Galatasaray derbisinde bir gol atan, bir de gol pası veren Valbuena, bu maçta da aynı performansı tekrarladı.

Maçın 71. dakikasında attığı golle kilidi açan Valbuena, 74. dakikada da Frey'e verdiği pasla İsviçreli futbolcunun fileleri havalandırmasını sağladı ve galibiyette başrolü oynadı.

Karşılaşmanın 82. dakikasında yerini İsmail Köybaşı'na bırakan Valbuena, tribünlerden büyük alkış aldı.

Frey yine Anderlecht'e attı

Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Frey, Anderlecht'i yine boş geçmedi.

Belçika'da oynanan ilk maçta da rakip fileleri havalandıran İsviçreli futbolcu, sarı-lacivertli formayla 11. resmi maçında 3. golünü attı.

Frey, attığı 3 golü, son 4 resmi maçta kaydetti. İsviçreli oyuncu, sarı-lacivertli formayla diğer golünü Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne karşı kaydetti.

Fatih Terim, Hasan Şaş ve Galatasaray'a tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ve antrenörü Hasan Şaş aleyhine tezahüratlar yaptı.

Taraftarlar maçın bazı bölümlerinde Galatasaray, Terim ve Şaş'a tepki gösterdi. Atılan her golden sonra da taraftarlar Galatasaray aleyhine bağırdı.

Kaynak: AA