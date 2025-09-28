Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB muhtemel ilk 11'i

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertli kulüp Antalya'yı geçerek lider ile olan puan farkını 6'ya düşürmek peşinde... Antalyaspor ise 3 puan alırsa Fenerbahçe'nin önüne geçiyor. Bu heyecan dolu karşılaşma için nefesler tutulurken mücadelenin saati, kanalı sıkça araştırılıyor. Öte yandan Sarı Kanarya'nın nasıl bir ilk 11 kuracağı da büyük merak konusu...

Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Antalyaspor maçı bu akşam saat 20.00'de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Müsabaka beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Ali Yılmaz yönetecek.

Muhtemel 11

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri.

Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Safuri, Abdülkadir Ömür, Storm, van de Streek.

Duran yine yok

Kadıköy’de oynanacak mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekipte tek eksik Jhon Duran olacak. Kolombiyalı forvetin sakatlığı nedeniyle forma giymesi mümkün görünmüyor.

Takımda sakatlığını geride bırakan Edson Alvarez’in kadroda yer alması beklenirken, tedavi süreci tamamlanan Mert Hakan Yandaş’ın ise maç eksiği nedeniyle görev alması öngörülmüyor.

Rekabette 59. buluşma

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig tarihinde 59. kez karşılaşacak. Geride kalan 58 maçta Fenerbahçe 39 galibiyet alırken, Antalyaspor 8 kez sahadan üstün ayrıldı. İki takım arasında 11 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

Sarı-lacivertliler bu maçlarda rakip filelere 107 gol gönderirken, kalesinde 47 gol gördü. Kadıköy’de oynanan 29 lig karşılaşmasının 24’ünü Fenerbahçe kazandı. Antalyaspor ise deplasmanda 3 galibiyet elde ederken, 2 maç beraberlikle sonuçlandı.

En farklı skorlar

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısındaki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda sahasında 5-0’lık skorla elde etti. Antalyaspor ise rakibi karşısında 2016’da 4-2 ve 2012’de 3-1’lik galibiyetlerle öne çıktı.

İki ekip arasındaki en gollü karşılaşma 30 Aralık 1984’te Antalya’da oynandı ve Fenerbahçe’nin 4-3’lük üstünlüğüyle sona erdi.

Son yıllarda üstünlük Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında ligde oynadığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 8 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, rakibine karşı son 6 maçın tamamını kazanarak dikkat çekici bir seri yakaladı.

Antalyaspor, Fenerbahçe’ye karşı son galibiyetini 4 Ekim 2019’da İstanbul’da 1-0’lık skorla elde etmişti.