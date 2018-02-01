Fenerbahçe, ara transferi sessiz geçiriyor

01 Şubat 2018

Fenerbahçe, futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemini yine sessiz geçirdi. Sezon başı transferini hareketli geçiren sarı-lacivertli takım, devre arasında ise takviye yapmadı.

Ara transferde yeni bir oyuncu almayan Fenerbahçe, son 5 yılda sadece bir kez bu dönemde futbolcu takviyesi yaptı. Fenerbahçe, bu sezonunun dışında, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında da devre arasında oyuncu almamıştı.

Geçen sezon Dick Advocaat yönetiminde devre arasında Shakhtar Donetsk'ten Oleksandr Karavaiev'i 6 aylığına kiralayan Fenerbahçe'nin son 5 yıldaki tek ara transferi de Ukraynalı orta saha oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

Yabancı sayısı ve FFP, transferi engelledi

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde takviye yapamamasında yabancı futbolcu kontenjanın dolu olması ve UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) yaptırımı etkili oldu.

Kadrosunda şu anda 14 yabancı futbolcu bulunan ve kontenjanı dolu olan Fenerbahçe, bu isimlerden birini gönderemediği için yabancı oyuncu transferine yönelemedi.

UEFA'yla yapılan FFP anlaşması gereği gelir giderlerine de dikkat etmek zorunda kalan sarı-lacivertliler, maddi açıdan da uygun bir yerli futbolcu bulamadığı için transferi sessiz geçirmek zorunda kaldı.

Van Persie'yle yollar ayrıldı

Fenerbahçe, 2015 yılında büyük umutlarla transfer ettiği Robin van Persie'yle yollarını ayırdı.

Sezonun ilk yarısında Süper Lig'de sadece 114 dakika süre alabilen Hollandalı futbolcu, ülkesinin takımlarından Feyenoord'a transfer oldu.

Fenerbahçe, bu sezon 7 resmi maçta oynayan 21 yaşındaki santrforu Ahmethan Köse'yi ise TFF 1. Lig ekibi Boluspor'a kiraladı.

Eljif Elmas listeye dahil edildi

Fenerbahçe, sezon başı kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Makedon futbolcu Eljif Elmas'ı, Van Persie'nin yerine kadroya ekledi.

Sezon başında, 18 yaşına girmediği için profesyonel sözleşme imzalanamayan Elmas, Van Persie'nin de takımdan ayrılmasıyla 14. yabancı futbolcu olarak listeye dahil edildi.

Ozan Tufan kulüp bulamadı

Fenerbahçe'nin oyuncusu Ozan Tufan, ara transfer döneminde kulüp bulamadığı için takımda kaldı.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği için Antalya kampına götürülmeyen ve kadro dışı bırakılan Ozan, istediği teklifleri alamadı.

Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'yle Mayıs 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Yiğithan Güveli'nin şanssızlığı

Fenerbahçe'de genç stoper Yiğithan Güveli ara transfer döneminde büyük bir şanssızlık yaşadı.

Hollanda ekibi Sparta Rotterdam'a kiralık gitmesi için anlaşılan Yiğithan Güveli, buna karşın teknik direktör Aykut Kocaman tarafından Ziraat Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor maçında ilk 11'e yazıldı. Bu karşılaşmada sakatlanan ve sezonu kapattığı açıklanan 19 yaşındaki futbolcunun, kiralık transferi için Hollanda kulübüyle yapılan anlaşması da iptal edildi.

Kaynak: AA