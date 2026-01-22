Google Haberler

Fenerbahçe-Aston Villa maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Aston Villa'yı konuk edeceği maçta ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bugün İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak.

İlk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Fred, Nene, Asensio, Kerem, Duran.

Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Mings, Digne, Bogarde, Tielemans, Sancho, Rogers, Buendia, Watkins.

Kaynak: HABER MERKEZİ
