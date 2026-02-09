Avrupa Ligi play-off turu mücadelelerine çok az bir süre kaldı. Temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçta Nottingham Forest'ı ağırlayacak. Yeni haftaye girilrken mücadele bilgileri araştırılıyor. Sıkça "Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.

Fenerbahçe Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Nottingha Forest maçı 19 Şubat Perşembe 20.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, play-off turunu geçmesi durumunda bir sonraki aşamada Midtjylland ile Real Betis arasında oynanacak eşleşmenin kazananı ile karşılaşacak.