Fenerbahçe-Sturm Graz maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe maçının sonucu ne? Fenerbahçe'nin gollerini kim attı? Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi kim?

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Avusturya ekibi Sturm Graz’ı 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada ceza yayı gerisinden Kerem Aktürkoğlu’nun pasında sırtı kaleye dönük topu kontrol eden Talisca, rakibini geçip ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

45. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda topla buluşan Asensio'nun pasında Greenwood, ceza sahası dışı sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Greenwood’un, Asensio ile verkaçı sonrası ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı zayıf vuruşta meşin yuvarlak kaleci Khudiakov’da kaldı.

60. dakikada Skriniar'ın savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta ceza sahası içinde topu göğsüyle kontrol eden Kerem Aktürkoğlu'nun altıpas üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Khudiakov, eşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu sağ çaprazda önünde bulan Talisca'nın şutunda savunmadan seken meşin yuvarlağa bu kez Kerem Aktürkoğlu kafa vurdu ancak top üstten auta çıktı. Yardımcı hakem, Kerem’e gelen son pozisyon için ofsayt bayrağı kaldırdı.

68. dakikada sağ taraftan Asensio'nun kullandığı köşe vuruşunda Ake'nin kafa vuruşunun ardından altıpasın sağ tarafında topu önünde bulan Talisca'nın kafa vuruşunda kaleci Khudiakov meşin yuvarlağı kurtardı.

90+1. dakikada Oğuz Aydın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan İrfan Can Kahveci'nin penaltı noktasının sağından yaptığı vuruşta defans tehlikeyi önledi.