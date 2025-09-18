Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan MHK tepkisi: Bilerek ve isteyerek bunu yaptılar

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne yönetim kurulu üyeleri ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile gelip TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşen Ali Koç, ziyaretin ardından açıklama yaptı.

Alanyaspor maçının skoru sebebiyle federasyona gelmediklerini vurgulayan Koç, "Maç skoruna göre federasyona gelip, bas bas bağırıp yangın çıkaran bir kulüp değiliz. Bu bize yapılmış net bir operasyon." diyerek sözlerine başladı.

Hakem atamalarının manuel yapıldığının altını çizen Koç, "Geçmişte Fenerbahçe camiasında derin sıkıntıları olan ve hiç arzu edilmeyen bir saha hakeminin, bununla beraber bir süre önce soyadını değiştiren malum bir VAR hakeminin bizim maçımıza yollanması, seçim öncesi bir operasyondur. Seçimlere 4 gün kala bu hakemlerin atanmasının ne kadar sakınca oluşturabileceğini, ne kadar hassas bir konu olabileceğini en iyi MHK başkanı ve kurulu bilir. Bilerek ve isteyerek bunu yaptılar. Ben dün 'Hayatta olduğum sürece bunun hesabını sormak boynumun borcudur.' dedim." açıklamasını yaptı.

"MHK Başkanı hayatı boyunca 6 Süper Lig maçı yönetmiş"

TFF bünyesinde bulunan yabancı hakem danışmanlarının Alanyaspor maçındaki pozisyonlarla ilgili yaptıkları yorumları gördüklerini belirten Koç, "Tabii küçük dilimizi yuttuk, hayretlere düştük. Kol doğal pozisyonunda ve Jayden Oosterwolde’nin kendisini yere bıraktığı yazıyor. Federasyon başkanının ve kurulunda arkadaşları bunu değerlendirecekler." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun değişim yapmak istediğinin altını çizen Koç, buna karşın niyetin önemli olmadığını, yola çıkılan ekibin güvenli olması gerektiğini belirtti.

Elindeki bilgileri TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile paylaştığını kaydeden Koç, şöyle devam etti:

"Kendilerine ‘Geçmişte de çok federasyon götürdüler. Yeri geldi kulüp başkanları götürdüler.' dedim. MHK Başkanı hayatı boyunca 6 Süper Lig maçı yönetmiş. VAR koordinatörü yardımcısının hakemlik kariyeri performansı soru işareti. Kendisi kumarhanede görüntülenmiştir. Bizlerin bu işi deşifre etmesiyle kendisinden savunma istenmiştir.

Savunması gelmeden emekliye ayrılmıştır. Kendisine bir şekilde VAR direktör yardımcılığı verilmiştir. Bu kişi FIFA kokartlı hakem olmuştur ama dil bilmemektedir. FIFA online dil sınavlarını bir kişiden yardım alarak geçmiştir. Koşu sınavlarını geçemediği için 2023-2024 sezonunda rapor almıştır, 2024-2025 sezonunda geri getirilmiştir. İki kere koşu testlerini geçemediği için hakemlikte klasman düşürülmesi gerekirken o işlem yapılmadan dilekçe vererek VAR hakemliği istemiştir. Geçen seneyi VAR hakemi olarak geçirmiş, kumarhane olayından sonra VAR direktör yardımcısı yapılmıştır.

Dolayısıyla 100 milyonlarca avro yatırım yapıldığı, milyonların takip ettiği ligin hakemlik müessesesinin iki önemli isminden bahsediyoruz. Yaşar Kemal Uğurlu’yu bir yere not edin. Evrakta sahtecilikten tutun, sınav sorularının manipüle edilerek paylaşılmasına, istenen hakemlerin kayrılmasından, istenmeyen hakemlere baskı yapılmasının müessesenin bir kültürü haline geldiğini aktaramaya çalıştım."

"Kandırmacanın sona ermesi gerektiğini başkanımıza bildirdik"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'na ilişkin bilgiler verdiğini aktaran Ali Koç, "Mevcut MHK başkanının internet bazlı telefon görüşmeleri vasıtasıyla hakemleri arayarak 'Şu başkanla görüştüm, bu başkanla görüştüm. Sıkıntı olmasın.' gibi manipülatif söylemler içerisinde olduğunu, hakemlere 'Basına çıkarsanız sizden bilirim. Bütün HTS kayıtları elimizde. Ben devlete yakınım, aradığınızı biliyorum.' diyerek baskı yapmasının kabul edilebilecek bir şey olmadığını söyledim." açıklamasını yaptı.

TFF'nin MHK başkanı tarafından sekteye uğratıldığını sözlerine ekleyen Ali Koç, "Kurum içinde sahtecilik yapılması ve istenmeyen hakemlerin görevden ayrılmasını sağlamak önemli konuların başında gelmektedir. Geçen dönem 2 kişi MHK’den ayrıldı. Biri Ahmet Şahin biri de Yunus Yıldırım.

Federasyonumuz böyle olduğunu kabul etmese de şu an hakemlik müessesesinde bu insanların çok büyük ağırlığı vardır. Başkan kabul etmemekle birlikte ciddiye alacağını söyledi. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği (TFFHGD) İstanbul Başkanı Ferdi Karabulut beyefendi. Bunu yakın takip etmenizi istiyorum. Bu derneği, mevcut federasyon engellemeye çalışsa da hakemlerin üye olmaları ve 50 bin TL aidat ödemeleri beklenmektedir. Buraya üye olmak istemeyenlerin maç atamalarında ve terfilerinde sıkıntı olur. Mesela bu sezon Süper Lig’e 9 hakem terfi etti. Bu hakemler Ahmet Şahin’e yakın hakemler. Bunu da takip ediyoruz.

Bu dernek bugüne kadar hiçbir kulüp hakkında açıklama yapmamıştır. Sadece darp olaylarında açıklama yapmıştır. 2. ve 3’üncü ligde sık sık yaşanan bir unsurdur bu. Ancak 9 Ekim 2024’te direkt Acun Ilıcalı’yı hedef alarak açıklama yapmışlardır. Maç atama sisteminin kesinlikle dijital olmadığını manuel olduğunu ve bu kandırmacanın sona ermesi gerektiğini başkanımıza bildirdik." diye konuştu.

"Sonuna kadar üstüne gideceğiz"

Hakemlik sınavlarının manipüle edildiğini belirten Koç, "Bu zihniyetin hangi düşüncenin uzantısı bir yaklaşım olduğunu hepimiz yakın zamana kadar bilerek, okuyarak, yaşayarak gördük. Sınav sorularının da muhtelif akademik eğitim seviyelerinde birileri tarafından kendilerine yakın olan kişilerle paylaşıldığını bütün Türkiye biliyor. Benzer bir durum TFF'nin sınavlarında da ne yazık ki gerçekleşiyor." açıklamasını yaptı.

TFFHGD İstanbul Başkanı Ferdi Karadoruk'a dikkati çekerek sözlerini sürdüren Koç, "Ferdi Karadoruk, bazı hakemlere 'Şu sorulara çalışın.' diye mesaj atıyor. Bu iş büyümeden unutuldu.

Basına yansıyınca TFF, MHK'yi sorguladı ama sonucu bilmiyoruz, bunu da takipteyiz. Bu camiada bulunan herkes bu soruların Ferdi Karadoruk'a kim tarafından yönlendirildiğini gayet iyi biliyor. Bu ismi şu anda zikretmeyeceğim. Yükselmesini istedikleri hakemlerin yükselmeleri için bu yapılıyor. Liyakat değil kayırmayla yapılan atamalar. Hakem atamalarında ülkeyi kandırmayı bıraksınlar. Manuel olduğunu açıklasınlar.

Bir de deneyimli ve deneyimsiz hakem konusu var. Deneyimsiz hakemler büyük takımların maçlarında doğal olarak etkilenebiliyorlar. 4 büyük kulübün ilk 5 haftasında atanan VAR hakemlerinin tecrübelerine bakın. Hangi kulübe tecrübeli, hangisine tecrübesiz hakem gönderiliyor inceleyin." diye konuştu.

Hakem atamalarının, sınavların ve hakemlik müessesesinde en önemli kişilerin sıkıntılı olduğunu belirten Koç, şunları söyledi:

"Manipülasyona gelmeyen hakemlere baskı yapılıyor. Eğitimlerde Süper Lig'den değil, yurt dışından görüntüler kullanılıyor. Kulüpler üstümüze gelmesin deniliyor. Kendinden emin olan bir kurum bundan korkmaz, çekinmez.

Geçen sene basit faullerle ilgili eğitim yapıldı. Orada Süper Lig'den bir takımın, Halil Umut Meler'in yönettiği maçından, 2 tane futbolcunun ne kadar kolay faul aldığı 3-4 görüntü bu eğitime konuluyor. Bu maç 25 Ocak 2025'te oynanıyor. MHK Başkanı, videoya bakıp bu pozisyonları 'Bu kulübü bana saldırtacak mısınız?' diyerek çıkarıyor.

Bunların hepsini demin başkana anlattık, incelesinler ve doğru mu değil mi diye baksınlar. Haziran ayından bu yana MHK'nin ağır topları Fenerbahçe seçimi üzerinden aralarında sohbet ediyorlar. 'Ali Koç giderse ne olur, Aziz Yıldırım gelirse ne olur, kim üzerinden onlara ulaşabiliriz.' gibi konuşmalar içinde oluyorlar. Bunlar net ve şahitli konuşmalar. Federasyonun niyetine güvendiğimiz için bunlar araştırmaları ve önlem almaları için söylediğimiz şeyler. Bizim için bu namus davasıdır. Sonuna kadar üstüne gideceğiz."

"Bütün büyük takımlar bir değişiklik olması gerektiğini söylüyor"

Ali Koç, hakem işleri koordinatörünün faal bir hakem olduğunu, UEFA ve FIFA'ya göre bu durumun etik olmadığını dile getirdi.

Bir "yapı" yok edilmeye çalışılırken başka "yapılar" organize edildiğini sözlerine ekleyen Koç, "Hakemlerin arasında MHK başkanının lakabı 'Taktik subay'. Bir şekilde federasyon başkanımızı çarpıtılmış bilgilerle çok çabuk ikna ediyor olması sebebiyle bu lakap verilmiş. Ben bir çağrı yapmak istiyorum.

TFF başkanımıza bu çağrıyı yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Adalet Bakanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza ama hepsinden çok hakları yenen, idealist ama sistemde biat etmedikleri için, manipülasyonlara direndikleri için önlerini kapattıkları hakemlere, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için sesleniyorum. Bakın bir belediye başkanının yaptığı saçma sapan, edepsiz bir açıklama nedeniyle Trabzonspor maçının devre arasında iki camia birbirine düştü. O kişi o açıklamayı yapmasaydı belki Trabzonspor başkanı ve biz daha itidalli açıklama yapacaktık. Bir kişinin açıklamasından dolayı iki camia kanlı bıçaklı hale getirildi." dedi.

Hakemlik müessesesinin futbolun en önemli noktalarından olduğunun altını çizen Koç, "Bu kişilerin Türk futbolunu yönetim şeklinden dolayı toplumsal huzursuzluk korkarım ki derinleşerek ve artarak devam edecektir. Bütün büyük takımlar bir değişiklik olması gerektiğini söylüyor.

Ben başkana 'Sizin bile kuyunuz şu anda kazılıyor olabilir. Lütfen madalyonun diğer yüzüne de bakın. Size söylenen her şeye tam olarak itibar etmeyin. Bizim verdiğimiz bilgileri inceleyin. Bir yapı temizlenmeye çalışılırken başka yapı kurulmak üzeredir.' dedim. Kendi aralarında değerlendirme yapacaklar ve önümüzdeki günlerde neyin ne olacağını göreceğiz.

Fenerbahçe camiasının bu gidişata dur demesi için başkanının, yönetiminin federasyonu ziyaret etmesi yeterli değildir. Devletimizin ilgili yerleri, başta cumhurbaşkanımız olmak üzere bu olaya el atılması gerekmektedir. Yoksa fatura yine federasyona kesilecektir. Biz iyi niyetten dolayı bu noktada değiliz ama federasyonumuzun iyi niyetini atacağı adımlarla görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hepimizin doğruya doğru, yanlışa yanlış demesi lazım"

Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi öncesinde kendilerine operasyon yapıldığını yineleyen Ali Koç, "Fenerbahçe seçimlerinin hakemler arasında konuşulması abesle iştigal. Siz böyle yaptığınız için biz de bunu namus davasına çevirdik ve bütün pisliklerinizi tek tek ortaya çıkaracağız. Başkan olalım ya da olmayalım, yönetimde olalım ya da olmayalım, bunun hesabını er ya da geç vereceksiniz. Bu işler bu kadar basit değil. Bugüne kadar basit şekilde yapıldı." diyerek konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Büyük bir yürüyüş yapmayı planladıklarını ancak hafta sonunda seçim olduğunu söyleyen Koç, "Dün de söyledim sokaksa sokak, sosyal medyaysa sosyal medya, sonuna kadar hakkımızı korumalıyız. Biz bütün seçim çalışmalarımızı rafa kaldırdık. Bu konu çok önemli. Biz buraya kelle almaya gelmedik ama 'Siz dikkat etmezseniz, hakemlik müessesesi sizin kellenizi alacaktır.' demeye geldik. İlgili tüm mercilere tekrar hitap ediyorum. Sokakta halkı rahatsız eden yeterince unsur var, futbol bunlardan birisi olmasın. Herkes sahada hakemin konuşulmadığı adaletli bir futbol istiyor." diye konuştu.

Alanyaspor maçında İrfan Can Eğribayat'ın yediği gole atıfta bulunan koç, "Kaleciniz topu elinden kaçırmasaydı, fişi daha erken çekseydiniz gibi yaklaşımları kesinlikle kabul etmiyoruz. Biz de farkındayız, daha iyi top oynayabilirdik. Bu demek değil ki bizim hakkımız yenilecek. Trabzonspor maçında rakibin bir golü sayılmadı. Onlar kendi cephesinden konuyu ele alarak bağırdı, biz kendi cephemizden ele alarak bağırdık. Sorduğumuz yabancı hakemlerden faul diyen de var, değil diyen de var.

Ortada bir pozisyon ama bizim çizgiyi geçen topumuz ortada olan bir pozisyon değil, Kırmızı kart pozisyonu, ortada olan bir pozisyon değil. Ama bunlar konuşulmadı, Trabzonspor’un attığı iptal edilen gol konuşuldu. Hepimizin doğruya doğru, yanlışa yanlış demesi lazım. Federasyonun bu dönüşümüne fayda sağlamamız lazım. Federasyon bu dönüşümü yapmaktan imtina ederse, bizler Fenerbahçe camiası olarak farklı bir yol çizmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

"Temizleyelim arka bahçemizi, hepimizin çorbada tuzu olsun"

Kendisinin TFF'ye bir maç için gelmediğini vurgulayan Ali Koç, "Ben hakemlik müessesesinin başında olan kişi ve kuruluyla çok daha kötü bir noktaya gittiğini başkanımıza anlatmak için buradaydım." açıklamasını yaptı.

Genç hakemler istediklerini söyleyen Koç, "Ama genç hakemler liyakatle mi geliyor, terfiler, sınavlar liyakatle mi yapılıyor? Bahsettiğim derneğin hakemlik müessesesinde bir ağırlığı var mı yok mu? Ahmet Şahin hala bu müessesede ne kadar aktif ne kadar değil? VAR kayıtları falan değil bizim derdimiz. Bizim derdimiz çok daha büyük. Hakemlerin binlerce dava açtığını Fenerbahçe camiası ortaya çıkardı ve federasyonumuz önlem aldı. Artık eskisi gibi değil. Binlerce davası olan adamlar, ihale etmediği davalarını geri çektiler. Artık federasyon üzerinden yürüyecek. Ama kötü performansından dolayı hakaret yiyip, hukuku ekmek parası haline getirmek hangi sistemde görülmüş?" diye konuştu.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevden ayrılıp başka bir ismin göreve gelmesinin sorunları çözmeyeceğini sözlerine ekleyen Koç, şöyle konuştu:

"Sorunun uzun vadeli çözümü sadece yabancı VAR, yabancı hakem değil, doğru dürüst bir MHK, liyakat sistemiyle yetişmiş hakemler. Biraz evvel İbrahim Hacıosmanoğlu’na daha önce de Mehmet Büyükekşi’ye söyledim, UEFA’ya hakem yollamayalım. Bizim kendi irademizle hakemleri yollamayıp kendi bahçemizi düzeltmemiz lazım.

Futbol takımları nasıl bayrağı taşıyorsa, yurt dışı maçlarında ülkemizi nasıl en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorsa, hakemlerin de en iyi şekilde temsil etmesi lazım. Şu anki mevcut kadrolar, bunu yapabilecek kapasitede değilse, bunu yapabilecek kapasiteye gelene kadar da yollamayalım. Geçmişte aldığımız maç sayısına ve önemine bakın, bir de bugün aldığımız maç sayısına ve önemine bakın. Temizleyelim arka bahçemizi, hepimizin çorbada tuzu olsun."

"Bu federasyonu da yıkmaya çalışan bir düşünce var"

Fenerbahçe'de 2 Nisan 2024'te yapılan genel kurulun ardından dönemin federasyonunun seçime gitmek zorunda kaldığını belirten Ali Koç, "Dönemin federasyon başkanı yüzde 1000 kazanacaktı ama kazanamadı. Yeni başkanımız göreve geldi. Bir maç dahi olsa dünyanın en iyi hakemlerinden birisi geldi. Yarım devre yabancı VAR oldu. Bazı hakemler sistemden çıkarıldı. Dolayısıyla doğru istikamette adımlar var. 25-30 senede çöreklenen bir yapının bir sezonda çözülmesini beklemeniz, yapıyı yıkmayı sadece Fenerbahçe başkanı ve yöneticisinden beklemenizle eşdeğerdir. Camia olarak bunu ele almamız lazım. Karamsarlığım elimde olan bilgiler ve belgelerden kaynaklıdır." açıklamasını yaptı.

TFF'nin kapısının bütün kulüplere açık olduğunu, herkesin gelip derdini anlatabildiğini sözlerine ekleyen Ali Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben başkanın bir dostu, bir kardeşi olarak aynı ideallerde Türk futbolunu temizlemek isteyen iki insan olarak kendisini, etrafındaki insanlar konusunda elimdeki bilgi ve belgeler çerçevesinde bilgilendirmeye çalıştım. Çünkü bu federasyonu da yıkmaya çalışan bir düşünce var. Ama bu federasyon bahsettiğim sorunları ciddiye alırsa madalyonun diğer yüzünü araştırırsa zaten konular ortaya çıkacaktır. Ben inanıyorum ki bazı konular yargı marifetinde çözülecektir. Bugünkü sakinliğimize aldanmayın. İçimizde fırtınalar kopuyor. Bu iki hakemi bize yollayanlardan biz hesabını soracağız. Yabancı VAR konusunda bu sezon ciddi ciddi düşünülmesi gerekir. Ama üst düzeyde her maça gelecek yeterince hakem Avrupa’da yok. Bunu da yaşayarak gördük."