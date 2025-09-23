Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Ali Koç iyi işler yaptı, biz daha iyisini yapacağız

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Samandıra’da futbol takımını ziyaret ederek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“İnşallah iki maçı da kazanacağız”

Önlerinde önemli karşılaşmalar olduğuna dikkat çeken Saran, “Yarın iki tane çok önemli maçımız var. Basketbol maçına da gideceğim. İnşallah iki maçı da kazanacağız” dedi.

Mert Hakan Yandaş sorusu

Mert Hakan Yandaş’ın seçimde oy kullanmasıyla ilgili soruya Saran şu yanıtı verdi:

“Çok bir şey demeyeceğim. Konuya aşırı vakıf değilim. Yıpratıcı bir şey söylemek istemiyorum.”

İrfan Can Eğribayat mesajı

Takımın kalecisi İrfan Can Eğribayat hakkında da konuşan Saran, “İrfan Can Eğribayat’ın bazı sözleri olmuş... İnsanları kaybetmek çok kolay! Ben hiçbir oyuncumu yedirmem. O da inşallah beni tanıdıktan sonra daha olumlu düşünür. Kimseyi kaybetmeye niyetim yok. Şampiyon olacağız!” ifadelerini kullandı.

“Ali Koç iyi başkandı”

Eski başkan Ali Koç hakkında da değerlendirme yapan Saran, “Ali Koç iyi başkandı! Biz daha iyisini yapacağız. Taraftarsız şampiyon olamayız. İnşallah eski başkanlarımızla bu kupayı kaldıracağız” dedi.