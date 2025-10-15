Fenerbahçe Başkanı Saran'da kadro dışı açıklaması: Her şey aile içinde çözüldü

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, son günlerde yaşanan gelişmeler ve kulüp içi kararlarla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun hakkında ilk kez konuşan Saran, “Yüzde 37’si doğru. Yabancı oyuncuların kadro dışı bırakılması gibi bir durum yoktu. Samsunspor maçında Samandıra’da yaşananları aile içinde konuştuk. Konuştuktan sonra üstümüze düşeni yaptık” ifadelerini kullandı.

Saran, benzer olayların yaşanmaması için gerekli adımların atıldığını, takım içinde birlik mesajı verilmesi gerektiğini söyledi.

“Tedesco’nun arkasındayım”

Başkan Saran, teknik direktör Domenico Tedesco hakkında da konuştu.

Saran “Tedesco oyuncuların güvenini kazanmış. Oyuncular onu sevdiği sürece biz de onun arkasındayız. Ona bir şans verilmesi gerektiğini düşündüm” dedi.

Saran ayrıca, takımın moralini yükseltmek için bir psikolog görevlendirildiğini açıklayarak “Takım ruhunu ayağa kaldırmak için bunu yapıyoruz. Daha iyiye gideceğiz” ifadelerini kullandı.

“20 günde 39,8 milyon euro ödedik”

Seçim süreci sonrası oluşan borç iddialarına da yanıt veren Saran, kulübün mali yapısına dair net rakamlar paylaştı.

Saran, “Seçim telaşında verilen bazı sözler tutulamamış. Oyunculara maaş ödenmeyecek denmiş ama biz geldiğimizden beri 39,8 milyon euro ödedik” dedi.

Saran, kulüp içindeki yanlış bilgi akışını eleştirerek, “Fenerbahçe’yi seviyoruz diyerek yalan yanlış haber yapanlar kulübe zarar veriyor. Bizim mücadele etmemiz gereken bu yapı” ifadelerini kullandı.

“1959 öncesi şampiyonluk davası sürecek”

1959 öncesi şampiyonluklar konusuna da değinen Saran, “Bir önceki yönetim bu konuda çok çaba sarf etti, biz aynı çabayı göstereceğiz. Bu davalarda yardımcı olması için önceki yönetimden bir ismi danışman olarak atayacağım” dedi.

“Bankalar Birliği’nden çıkabiliriz”

Kulübün mali planlamasıyla ilgili bilgi veren Saran, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkış sürecine değindi. Saran, “Genel kurulda maddeler geçerse, kısa sürede Bankalar Birliği’nden çıkabileceğimizi düşünüyorum. 1-2 banka ayak sürüyor ama biz iyi niyetle ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Mert Hakan kaptan kalacak, Çağlar da eklendi”

Kaptanlık düzeninde değişiklik yapılmadığını belirten Saran, “Mert Hakan'la konuştum. Takım dışında da bir abiye ihtiyacımız var. Liderlik konusunda da oyuncular ona güveniyor. Kaptan olarak kalmasında bir sakınca görmedik. Çağlar'ı da kaptan yaptık. İrfan Can'ın yerine o geçecek” dedi.

“Ocak transferi için çalışıyoruz”

Başkan, ara transfer dönemiyle ilgili de açıklama yaptı:

“Ocak transferi her zaman zordur ama çalışmalara başladık. Görüşmelerimiz var. Bizim gördüğümüzü siz de görüyorsunuz.” sözleriyle transfer planlarının sürdüğünü belirtti.

Jhon Duran ne zaman dönecek?

Ayrıca Jhon Duran’ın sakatlığıyla ilgili de konuşan Saran, “MR’ını gördüm, birkaç hafta içinde takıma dönecek” dedi.