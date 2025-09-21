Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçları: Fenerbahçe başkanı kim oldu? Ali Koç mu, Sadettin Saran mı?

Fenerbahçe Kulübü tarihi bir olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştiriyor. Bugün tüm gözler bakanlık seçimlerinde... Ali Koç ve Sadettin Saran'ın yarıştığı seçimlerin sonuçları yoğun şekilde araştırılıyor. Yüz binler yeni başkanın kim olacağını merak ederken "Fenerbahçe başkanı kim oldu" sorusu peş peşe geliyor.

Fenerbahçe yeni başkanı kim oldu?

Fenerbahçe'de başkanlık seçim sonuçları henüz ilan edilmedi. Oy verme işlemi saat 10.00'da başladı ve saat 17.00'ye kadar devam edecek. İşlemler sonrası oy sayımı gerçekleşecek.

Ali Koç'un yönetim kurulu aday listesi

Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık Eren, Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt Korkut, Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rifat Perahya ve Selma Altay Rodopman.

Sadettin Saran'ın yönetim kurulu aday listesi

Adem Köz, Orhan Demirel, Yavuz Selim Demir, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, Recep Uzelli, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Sinan Öncel, Ozan Vural, Taner Sönmezer, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Gürhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun ve Yunus Kılıç.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç oyunu kullandı

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan Ali Koç, oyunu kullandı.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen genel kurul için alana gelen başkan Koç'a, üyeler yoğun ilgi gösterdi.

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan Koç, daha sonra sandık başına geldi. Ali Koç, oyunu eşi Nevbahar Koç ve oğlu Kerim Rahmi Koç ile kullandı.

Ali Koç, oy kullandığı 29 numaralı sandık önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Seçimin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunan Koç, "Demokrasi şölenimiz devam ediyor, birkaç saate bitecek ondan sonra sonuçları öğreneceğiz. Kim kazanırsa kazansın Fenerbahçe için hayırlı olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenmemiz lazım. Tekrar o eski ruhumuza dönmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Bu sezon şampiyon olacaklarına inandığını dile getiren Koç, şöyle devam etti:

"Göreceksiniz bu sene öyle ya da böyle her şeye rağmen şampiyon olacağız Allah'ın izniyle. Bu sözü ilk defa veriyorum. Niye veriyorum çünkü bu sene yaptığımız hazırlıklar, bu zamana kadar kazandığımız tecrübe, mali konularda çok daha kuvvetli olmamız ve çok kuvvetli bir yönetim kuruluna sahip olmam... İnanın yapı konusunda da çözülmeler başlıyor."

Başkan Koç, sözlerini "Katılım konusunda bilgim yok. Dünkü katılım azdı. Sonucu ne olursa olsun hayırlı olsun." diyerek tamamladı.

Saran oyunu kullandı

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı Sadettin Saran oyunu kullandı.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen genel kurul için alana gelen başkan adayı Sadettin Saran'a, üyeler yoğun ilgi gösterdi.

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan Saran, daha sonra oy verme işlemlerinin yapıldığı bölgeye gelerek tek tek sandıkları gezdi.

Başkan adayı Sadettin Saran, oy kullanacağı 37 numaralı sandıkta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Değişimi temsil ettiklerini dile getiren Sadettin Saran, "İnşallah güzel şeyler yapacağız, inşallah kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Fenerbahçe'ye sevgiyi getireceğiz. Başından beri dediğim gibi, Fenerbahçe'yi yönetmeye geliyoruz. 'Hep birlikte' derken de bunu samimi söyledim. İnşallah güzel şeyler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Saran, oyunu kullandıktan sonra stadyuma geçti.