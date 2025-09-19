Fenerbahçe başkanlık seçimi öncesi Aziz Yıldırım'dan kritik açıklama!

Fenerbahçe Kulübü’nün eski başkanı Aziz Yıldırım, yarın ve 21 Eylül’de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurula katılmayacağını duyurdu.

Yıldırım, mevcut başkan adaylarından herhangi birini desteklemediğini de vurguladı.

“Hiçbir adayın yanında değilim”

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce 26 Temmuz’daki Yüksek Divan Kurulu toplantısında ve 3 Eylül’de yaptığı duyurularda kongreye dair görüşlerini şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaştığını hatırlattı.

Yıldırım “Eylül ayında bir kongre yapılmasının kulübün yararına olmayacağı düşüncemle paralel olarak bu kongreye katılmayı düşünmüyorum. Bununla birlikte halihazırdaki iki başkan adayından herhangi birinin yanında da değilim. Adımın adaylar lehine speküle edilmemesini camiamızdan rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

“11, 12 ve 13. maddeler veto edilmeli”

Aziz Yıldırım, açıklamasında gündemde yer alan bazı maddelere dikkat çekerek, şu çağrıyı yaptı:

“Genel kurul gündemindeki 11, 12 ve 13. maddelerin veto edilmesini önemle tavsiye ediyorum. Bu maddeler, genel kurul üyelerimizin kulübün sahip olduğu varlıklar üzerindeki söz haklarını yönetim kuruluna devretmekte, üyelerin karar mekanizmasındaki etkinliğini sıfıra indirmektedir. Bu konular bir sonraki olağan genel kurulda tüm ayrıntılarıyla ele alınmalı ve sınırları net şekilde belirlenmelidir.”

“Camiamıza hayırlı olsun”

Yıldırım, sözlerini, “Sonuç olarak bu maddelerin bu haliyle veto edilmesi elzemdir. Genel kurulun camiamıza hayırlı olmasını ve başarı getirmesini gönülden diliyorum” ifadeleriyle tamamladı.