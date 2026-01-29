EuroLeague'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe yükselişini devam ettirmek isterken Anadolu Efes ise kötü gidişata "dur" demek istiyor. Her iki takımın taraftarı da bu maçı sabırsızlıkla beklerken "Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu yoğun şekilde geliyor.

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basketbol maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde 26. randevu

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde 26. kez karşı karşıya gelecek.

EuroLeague'de iki takım arasında 2014'ten bu yana oynanan 25 mücadelenin 8'ini lacivert-beyazlı takım, 17'sini sarı-lacivertli ekip kazandı.