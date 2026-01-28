Google Haberler

Manchester City-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maçın ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City'e konuk oluyor. Heyecan dolu karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nouri, O'Reilly, Silva, Cherki, Marmoush, Doku, Haaland

Kaynak: HABER MERKEZİ
