Manchester City-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maçın ilk 11'leri belli oldu.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City'e konuk oluyor. Heyecan dolu karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen
Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nouri, O'Reilly, Silva, Cherki, Marmoush, Doku, Haaland
