Fenerbahçe Beko'nun, Avrupa Ligi'nde sıradaki rakibi Bayern Münih... Son 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Sarı Kanarya bu maçta galibiyetle ayrılmak için elinden geleni sahaya koyacak. Sakatlıklarla boğuşan temsilcimizin mücadelesini izlemek isteyen basketbolseverler "Fenerbahçe Beko Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna yanıt arıyor.

Fenerbahçe Beko Bayern Münih maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko Bayern Münih maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport kanalı ve S Sport Plus dijital platformundan canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı Milan Nedovic (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Sergio Manuel (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.

"Reaksiyon göstermemiz gerekiyor"

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius mücadele öncesi yaptığı açıklamada "Bayern çok fiziksel oynayan bir takım ve bu sayede rakip oyunculara büyük bir baskı yapabiliyorlar. Bizim de buna karşılık vermemiz gerekiyor; kendi oyunumuzu sahaya yansıtabilmeliyiz. Temelde, daha fazla mücadele etmemiz, rakip takıma daha fazla baskı kurmamız, daha fazla hücum ribaundu almamız ve kötü bir performansın ardından reaksiyon göstermemiz gerekiyor" dedi.