Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko hem ligde hem de Türkiye kupasında şampiyon oldu. Beşiktaş Gain de her iki kulvarda 2. oldu. Şimdi iki kulüp Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda parkede karşı karşıya gelecek. Mücadele sabırsızlıkla beklenirken sıkça gelen soru "Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ne zaman" oluyor.

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı 24 Eylül Çarşamba saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak. Mücadele beIN SPORTS Haber ve beIN SPORTS 5 kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Emin Moğulkoç, Serdar Ünal ve Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko, 7 kez şampiyon oldu

Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 7 kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe, kupada ilk şampiyonluğunu 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde etti.

1990-1991 ile 1993-1994'te de kupanın sahibi olan sarı-lacivertliler, ardından uzun bir süre organizasyonda sahne alamadı. 2006-2007 sezonunda Anadolu Efes'e 79-77 üstünlük kurarak 13 yıl sonra şampiyonluk ipini göğüsleyen Fenerbahçe Beko, 2012-2013, 2015-2016 ve 2016-2017'de de mutlu sona ulaştı.

Sarunas Jasikevicius'un başantrenörlüğünü üstlendiği sarı-lacivertliler, 19. kez mücadele edeceği kupada 8 yıllık şampiyonluk özlemine son vermeye çalışacak.

Beşiktaş, bir defa kazandı

Siyah-beyazlı takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda sadece bir kez şampiyonluk yaşadı.

Beşiktaş, 30 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kupayı ilk kez müzesine götürdü.

Siyah-beyazlılar, 1986-1987'de ise Karşıyaka'ya 81-65 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

Dusan Alimpijevic'in başantrenörlüğünü yaptığı Beşiktaş GAİN, derbide Fenerbahçe'ye üstünlük sağladığı takdirde 13 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olacak.