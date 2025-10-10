Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko evinde Kızılyıldız'ı ağırlıyor. EuroLeague'de 1 galibiyet bir mağlubiyet alan sarı-lacivertli ekip 2. galibiyetini almanın peşinde... Basketbolseverler bu müsabakayı kaçırmak istemezken sıkça gelen soru "Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...

Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko- Kızılyıldız maçı bu akşam 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport TV ve S Sports Plus dijital platformundan şifresi olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı Miguel Angel Perez (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya), Hugues Thepenier (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius Kızılyıldız maçı öncesi "Oldukça fiziksel bir maç bekliyoruz. Kızılyıldız, her zaman sert oynayan fiziksel bir takım. Onlar sezonun ilk galibiyetini almak için burada olacaklar. Bizim de onlardan hırslı bir şekilde sahada olmamız gerekiyor. EuroLeague’deki mağlubiyetimizin ardından biz de evimizde kazanmak istiyoruz." dedi.