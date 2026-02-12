Fenerbahçe Beko maçı bugün mü, yarın mı? FB - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 28. haftasında Panathinaikos'a konuk oluyor. Lider, deplasmanda da galibiyet alıp final four yolunda avantajını sürdürme peşinde... Peki, Panathinaikos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EuroLeague'de rakiplerine kök söktüren Fenerbahçe'nin bu haftaki rakibi Ergin Atamanlı Panathinaikos… Rakibine ilk maçta yenilen Sarı Kanarya rövanşı almak isterken birinciliğini de sürdürme peşinde. Taraftar sıkça "Panathinaikos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu yöneltiyor.
Panathinaikos - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Panathinaikos - Fenerbahçe maçı 13 Şubat Cuma akşamı saat 22.15'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.
Yunanistan’ın başkenti Atina’da 22-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek ve OAKA Altion’un ev sahipliği yapacağı EuroLeague Final Four 2026 organizasyonu biletlerinin ön satışı başladı.