Sarunas Jasikevicius yönetiminde THY Euroleague'de normal sezonu 2'ncilikle bitiren Fenerbahçe Beko çeyrek finale yükseldi. Temsilcimizin rakibi ise bu sene büyük bir sürprize imza atan Paris Basket... T. J. Shorts ve Nadir Hifi gibi etkili oyunculara sahip olan Paris Basket'e karşı temsilcimiz serilerde 1-0 öne geçmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi? S Sport nasıl izlenir?

FENERBAHÇE BEKO PARİS BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı akşam saat 20.45'te Ülker Sports Arena'da oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı S Sport dijital platformundan şifreli olarak yayınlanacak.

S SPORTS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus uygulaması App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilirsiniz. Mücadeleleri izlemek için ise aylık veya yıllık üyelik yapmanız gerekiyor.

S SPORT PLUS ÜYELİK ÜCRETİ

S Sport Plus Aylık Paket 149₺/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 989₺'dir. Yıllık aylık paket 182.41 TL'ye denk geliyor. Platform üyeliği istenilen zamanda iptal edilebiliniyor.