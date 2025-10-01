Fenerbahçe Beko Paris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Turkish Airlines EuroLeague başladı. Temsilcimiz Anadolu Efes ilk maçından galip gelirken Fenerbahçe Beko da bu akşam Paris ile oynayacak. Sarı Kanarya da ilk maçından galip gelmek istiyor. Taraftar mücadeleyi beklerken "Fenerbahçe Beko Paris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıkça geliyor.
Fenerbahçe Beko Avrupa arenasında ilk maçına çıkıyor. Temsilcimizin rakibi Fransız ekibi Paris... Geçen sezonun şampiyonu Sarı Kanarya ilk maçında bir aksilik yaşamak istemiyor. Taraftar da heyecanla mücadeleyi beklerken sıkça gelen soru ise "Fenerbahçe Beko Paris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...
Fenerbahçe Beko Paris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko Paris maçı bu akşam 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus dijital platformundan canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe Beko kadrosu
Armando Bacot
Metecan Birsen
Wade Baldwin IV
Scottie Wilbekin
Nicolò Melli
Mert Emre Ekşioğlu
Talen Horton-Tucker
Melih Mahmutoğlu
Brandon Boston Jr.
Tarık Biberovic
Onuralp Bitim
Mikael Jantunen
Devon Hall
Artūrs Žagars
Jilson Bango
Bonzie Colson
Khem Birch