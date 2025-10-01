Fenerbahçe Beko Paris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko Avrupa arenasında ilk maçına çıkıyor. Temsilcimizin rakibi Fransız ekibi Paris... Geçen sezonun şampiyonu Sarı Kanarya ilk maçında bir aksilik yaşamak istemiyor. Taraftar da heyecanla mücadeleyi beklerken sıkça gelen soru ise "Fenerbahçe Beko Paris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...

Fenerbahçe Beko Paris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Paris maçı bu akşam 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko kadrosu

Armando Bacot

Metecan Birsen

Wade Baldwin IV

Scottie Wilbekin

Nicolò Melli

Mert Emre Ekşioğlu

Talen Horton-Tucker

Melih Mahmutoğlu

Brandon Boston Jr.

Tarık Biberovic

Onuralp Bitim

Mikael Jantunen

Devon Hall

Artūrs Žagars

Jilson Bango

Bonzie Colson

Khem Birch