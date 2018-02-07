Fenerbahçe, Beşiktaş'ın rakibi oldu
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 yendi. Çeyrek final ilk maçını 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip evinde de 2-1 galip gelince yarı finale yükselerek Beşiktaş ile eşleşti.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Spor Toto 1'inci Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor ile karşılaştı.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-1 kazandı. Çeyrek final ilk maçını 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip evinde de 2-1 galip gelince yarı finale yükselerek Beşiktaş ile eşleşti.
Karşılaşmanın gollerini Fenerbahçe'den 19. dakikada Samed, 37. dakikada Aatif kaydederken Akın Çorap Giresunspor'un tek golünü 13. dakikada Diabang attı.
Kaynak: DHA