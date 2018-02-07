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Fenerbahçe, Beşiktaş'ın rakibi oldu

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 yendi. Çeyrek final ilk maçını 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip evinde de 2-1 galip gelince yarı finale yükselerek Beşiktaş ile eşleşti.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın rakibi oldu
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Spor Toto 1'inci Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor ile karşılaştı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-1 kazandı. Çeyrek final ilk maçını 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip evinde de 2-1 galip gelince yarı finale yükselerek Beşiktaş ile eşleşti.

Karşılaşmanın gollerini Fenerbahçe'den 19. dakikada Samed, 37. dakikada Aatif kaydederken  Akın Çorap Giresunspor'un tek golünü 13. dakikada Diabang attı.

Kaynak: DHA

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