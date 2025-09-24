Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçının ilk 11'leri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşıyor. İki takımın ilk 11'leri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
İlk 11'ler
Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Misic, Lisica, Ljubicic, Hoxha, Beljo.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Szymanski, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri.
Stat: Maksimir
Hakemler: Jerome Brisard, Alexis Auger, Erwan Finjean (Fransa)
Fenerbahçe'de 3 eksik var
Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı Anderson Talisca ile sakatlığı bulunan Jhon Duran ve Edson Alvarez kadroda yer almadı.