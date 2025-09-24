Google Haberler

Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçının ilk 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşıyor. İki takımın ilk 11'leri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

İlk 11'ler

Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Misic, Lisica, Ljubicic, Hoxha, Beljo.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Szymanski, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri.

Stat: Maksimir

Hakemler: Jerome Brisard, Alexis Auger, Erwan Finjean (Fransa)

Fenerbahçe'de 3 eksik var

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı Anderson Talisca ile sakatlığı bulunan Jhon Duran ve Edson Alvarez kadroda yer almadı.

