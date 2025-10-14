Fenerbahçe Dubai Basketball maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

EuroLeague'de son iki maçından mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko evinde Dubai Basketball'u konuk edecek. Sarı Kanarya'da Avrupa'daki kötü gidişata bu maçla son vermek istiyor. Taraftar mücadeleyi heyecanla beklerken her dakika artan soru "Fenerbahçe Dubai Basketball maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.

Fenerbahçe Dubai Basketball maçı ne zaman?

Fenerbahçe Dubai Basketball maçı bu akşam 20.45'te başlayacak. Müsabaka S Sport kanalından ve S Sport Plus dijital platformundan canlı ve şifreli yayınlanacak.

Karşılaşmayı Mehdi Difallah (Fransa), Rain Peerandi (Estonya), Thomas Bissuel (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada "Dubai çok iyi bir koç tarafından çalıştırılan, fiziksel olarak oldukça güçlü bir takım. Sahada farklı beşlerle kalabiliyorlar. Petrusev beş numarada forma giydiğinde çok mobil bir ekip olabiliyorlar. Oldukça uzun guardları var ve bu sayede sahada çok büyük kalabiliyorlar; bu özelliklerine yanıt vermemiz gerekiyor. Bizim için galibiyet adına en kritik noktalardan biri ribaund mücadelesini kazanmak olacak" ifadelerini kullandı.