Fenerbahçe en zorlu deplasman sınavında

10 Şubat 2018

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında, şampiyonluk yarışındaki kritik maçta yarın lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Fenerbahçe'de üç eksik

Fenerbahçe'de 3 futbolcu yarın forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Martin Skrtel, Vincent Janssen ve İsmail Köybaşı, takımlarını yalnız bırakacak.

Öte yandan, sarı-lacivertli ekipte üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Giuliano kadroya dönüyor

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano Victor de Paula, Medipol Başakşehir maçında kadroda olacak.

Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe maçında omzundan sakatlanan Giuliano, hafta içi takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın Giuliano'yu riske atmayarak yedek kulübesinde oturtması bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında hafta içindeki Akın Çorap Giresunspor maçında sakatlığını atlatarak sahalara dönen Portekizli stoper Luis Neto ile Şener Özbayraklı da teknik direktör Kocaman'ın şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

En çok zorlandığı deplasman

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i deplasmanda yenmekte oldukça zorlanıyor.

Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında ligdeki son deplasman galibiyetini 27 Kasım 2010'da 1-0'lık skorla almıştı. Bu karşılaşmadan sonra deplasmanda oynanan 5 müsabakadan Fenerbahçe, 4 yenilgi ve 1 beraberlikle ayrıldı, galibiyete hasret kaldı.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in yeni stadında oynadığı 4 resmi maçı da kazanamadı. Başakşehir Fatih Terim Stadı bugüne dek iki takım Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda ise 1 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Medipol Başakşehir 2 galibiyet alırken, 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Medipol Başakşehir'de son durum

Emre Belözoğlu forma giyemeyecek

Medipol Başakşehir'de, Fenerbahçe ile oynanacak zorlu maçta kart cezalısı Emre Belözoğlu forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekibin, ligde son oynadığı Atiker Konyaspor mücadelesinde kırmızı kart gören deneyimli futbolcu, bu mücadelede takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Medipol Başakşehir'de, aynı müsabakada sakatlanan Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro'nun, Fenerbahçe karşısında forma giyip giyemeyeceği ise maç saatinde netlik kazanacak.

Abdullah Avcı'nın, sakatlığı geçen ve hafta içinde takımla antrenmanlara başlayan Eljero Elia'ya ise maç kadrosunda yer vermesi bekleniyor.

31 maçlık yenilmezlik serisi

Geçtiğimiz sezon evinde mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, bu başarısını bu sezonda da sürdürüyor.

Medipol Başakşehir'in, Fenerbahçe maçı öncesinde sahasında 31 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.

Abdullah Avcı'nın ekibi, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, ikinci yarının ilk maçında da evinde Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup etmeyi başardı. Abdullah Avcı'nın ekibi, sahasındaki son 31 maçta 24 galibiyet alırken, 7 karşılaşmada da beraberlikle ayrıldı.

Medipol Başakşehir bu süreçte 79 puanı hanesine yazdırdı, maç başına puan ortalaması ise 2,54 oldu.

Turuncu-lacivertliler, ligde sahasındaki son yenilgisini 12 Mart 2016'da Osmanlıspor'a karşı 3-2'lik sonuçla almıştı.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Volkan Demirel, Mauricio Isla, Luis Neto, Roman Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Jose Fernandao.

Medipol Başakşehir'in muhtemel 11'i

Volkan Babacan, Caicara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Napoleoni, Arda Turan, Adebayor.

Kaynak: AA