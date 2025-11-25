Fenerbahçe, GAİN ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Fenerbahçe Kulübü ile GAİN arasında, sarı-lacivertli futbol takımının şort sponsorluk anlaşması resmen imzalandı. Chobani Stadı'nda düzenlenen törene Fenerbahçe Futbol AŞ yönetim kurulu üyeleri Sinan Öncel ve Turgay Terzi ile GAİN Medya Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Aliye Ertuğrul katıldı.

İmza töreninde konuşan Sinan Öncel, Çaykur Rizespor karşısında alınan 5-2'lik galibiyetin takıma moral verdiğini belirterek, "Fenerbahçe'mizle Türkiye'nin lider ve özel içerik üreticilerinden GAİN'in iş birliğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. GAİN logosunun bir süredir A takımın şortunda yer aldığını hatırlatan Öncel, iş birliğinin büyüyerek devam etmesini umduklarını söyledi. Öncel ayrıca, "Sezonu mutlu sonla bitirmeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öncel, 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi için ise "Sportmence, güzel bir maç olmasını arzu ediyoruz. Tartışmasının az olduğu bir maç diliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Turgay Terzi: Hedefimiz her kulvarda şampiyonluk

Sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Turgay Terzi ise her kulvarda şampiyonluk hedeflediklerini belirtti.

Anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olması dileğinde bulunan Terzi, şunları kaydetti:

"Hafta sonu yaşadığımız mutluluğa değinmek istiyoruz. Teknik ekibimiz ve futbolcuların gösterdiği başarıyı kutluyorum. 2-0 geriye düşmemize rağmen Çaykur Rizespor karşısında takımımızın inancı, taraftarların ve bütün camianın inancı, ikinci yarıdaki duruş bizi gelecek adına umutlandırdı. O direnç gelecekteki başarıların göstergesi. Takımımızı tebrik ediyorum. Fenerbahçe olarak hedefimiz her kulvarda şampiyonluk olurken iletişim ve marka değerimizi de büyütmek önemli bir detay. Bugün imzaladığımı bu sözleşme de bunun göstergesi. GAİN ürettiği özel içeriklerle, özgün projelerle önemli bir firma. GAİN ile birlikte yol almaktan çok mutluyuz. Bu anlaşma kulübümüzün marka gücüne, taraftar etkileşimine, yenilikçi anlayışımıza çok uyum sağlıyor. Destekleri dolayısıyla GAİN ailesine ve anlaşmanın şampiyonluklarla, başarılarla iki taraf adına kazanç olmasını diliyorum."

"Hedefe odaklanarak doğru yaklaşımla ilerleyeceğiz"

Gerilim ortamından olabildiğince uzak durmak istediklerinin altını çizen Terzi, "Bizim buradaki ilerleyişimiz, yolumuzun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bizim hedefimiz şampiyonluk tabii ki ama buraya giderken de spor kamuoyunu gerecek işler yapmak istemiyoruz. Bu işin tek hedefi şampiyonluk değil. Hedefe odaklanarak doğru yaklaşımla ilerleyeceğiz. Bugüne kadar gördüğünüzden farklı olmayacak. Sorunlar olunca da doğru kanala giderek şikayetlerimizi öyle yapacağız. Farklı bir yaklaşım görmeyeceksiniz" değerlendirmesinde bulundu.

GAİN Medya Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Aliye Ertuğrul da ekip olarak futbolu ve sporun her adalını çok sevdiklerini vurgulayarak, "Gücümüz, imkanımız el verdiği, Rabbim müsaade ettiği ölçüde her zaman sporu destekleyeceğiz. Gençleri ve sporu destekleyeceğiz. Bu yolculukta sizlerle olduğumuz için mutluyuz. GAİN dilerim ki kulübe uğur getirir, hepimize uğur ve bereket getirir. Bu toprakların insanlarını ve futbolu da seven bir kadın olarak böyle bir iş birliğine imza atmaktan dolayı çok mutluyum. Buna vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Hepimiz için hayırlı olsun" şeklinde görüş belirtti.

İmza töreni, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.