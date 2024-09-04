Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'de 5'inci ve 6'ncı haftanın programı belli oldu. Buna göre Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin saati ve tarihi de açıklandı. Derbi 21 Eylül günü saat 20:00'de oynanacak. Trabzonspor'un Beşiktaş'ı ağırlayacağı mücadele de 15 Eylül'de oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde Trendyol Süper Lig'de 5 ve 6. haftanın programları açıklandı.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda?
Ligin 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak derbi 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sport'ta yayınlanacak.
Trabzonspor - Beşiktaç maçı saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda?
Beşinci haftada Trabzonspor'un Beşiktaş'ı ağırlayacağı mücadele ise 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sport'ta yayınlanacak.
Süper Lig'de 5. ve 6. haftanın programları şöyle:
5. hafta
14 Eylül Cumartesi
17.00 Sivasspor - Gaziantep FK
17.00 Samsunspor - Konyaspor
20.00 Bodrum FK - RAMS Başakşehir
20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor
15 Eylül Pazar
17.00 Kayserispor - Eyüpspor
17.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
20.00 Alanyaspor - Hatayspor
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş
16 Eylül Pazartesi
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor
6. hafta
20 Eylül Cuma
20.00 Hatayspor - Bodrum FK
21 Eylül Cumartesi
17.00 Konyaspor - Sivasspor
20.00 Fenerbahçe - Galatasaray
22 Eylül Pazar
17.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor
17.00 Kasımpaşa - Antalyaspor
20.00 Adana Demirspor - Alanyaspor
20.00 Beşiktaş - Eyüpspor
23 Eylül Pazartesi
20.00 Göztepe - Kayserispor
20.00 Gaziantep FK - Trabzonspor