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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 5'inci ve 6'ncı haftanın programı belli oldu. Buna göre Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin saati ve tarihi de açıklandı. Derbi 21 Eylül günü saat 20:00'de oynanacak. Trabzonspor'un Beşiktaş'ı ağırlayacağı mücadele de 15 Eylül'de oynanacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde Trendyol Süper Lig'de 5 ve 6. haftanın programları açıklandı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda?

Ligin 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak derbi 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sport'ta yayınlanacak.

Trabzonspor - Beşiktaç maçı saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda?

Beşinci haftada Trabzonspor'un Beşiktaş'ı ağırlayacağı mücadele ise 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sport'ta yayınlanacak.

Süper Lig'de 5. ve 6. haftanın programları şöyle:

5. hafta

14 Eylül Cumartesi

17.00 Sivasspor - Gaziantep FK
17.00 Samsunspor - Konyaspor
20.00 Bodrum FK - RAMS Başakşehir
20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor

15 Eylül Pazar

17.00 Kayserispor - Eyüpspor
17.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
20.00 Alanyaspor - Hatayspor
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş

16 Eylül Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor

6. hafta

20 Eylül Cuma

20.00 Hatayspor - Bodrum FK

21 Eylül Cumartesi

17.00 Konyaspor - Sivasspor
20.00 Fenerbahçe - Galatasaray

22 Eylül Pazar

17.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor
17.00 Kasımpaşa - Antalyaspor
20.00 Adana Demirspor - Alanyaspor
20.00 Beşiktaş - Eyüpspor

23 Eylül Pazartesi

20.00 Göztepe - Kayserispor
20.00 Gaziantep FK - Trabzonspor