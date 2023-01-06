Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meler oldu.
Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Haftanın en heyecan verici karşılaşması olarak görülen Fenerbahçe Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meler oldu.
18. Haftanın programı:
Fenerbahçe-Galatasaray: Halil Umut Meler
Hatayspor-Antalyaspor: Yasin kol
Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
Fatih Karagümrük-Konyaspor: Kadir Sağlam
Ankaragücü-Kayserispor: Ümit Öztürk
Giresunspor-Ümraniyespor: Sarper Barış Saka
Başakşehir-Adana Demirspor: Arda Kardeşler
İstanbulspor-Gaziantep FK: Burak Şeker
Alanyaspor-Trabzonspor: Mustafa Kürşad Filiz