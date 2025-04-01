Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda? Derbi saat kaçta? FB - GS maç kadrosu...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacak ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, büyük derbi öncesi son hazırlıklarını tamamlarken, futbolseverlerde heyecan giderek artıyor.

Yarın Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Fenerbahçe, Süper Lig lideri Galatasaray’ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibini kupa dışına iterek yarı finale yükselmek istiyor. Galatasaray ise ligde Beşiktaş'a 2-1 yenildikten sonra moral bulmak için bu maçı kazanmayı hedefliyor.

📅 Maç tarihi: 2 Nisan 2025

🕗 Başlama saati: 20.45

📺 Yayıncı kanal: ATV

📍 Stat: Şükrü Saracoğlu Stadyumu

📌 Format: Tek maç, eleme usulü

Derbinin galibi, TÜMOSAN Konyaspor ile İskenderunspor arasında oynanacak karşılaşmanın kazananıyla yarı finalde eşleşecek.

Derbinin hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, derbiyi Cihan Aydın yönetecek. Yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Burak Pakkan görev yapacak.

403. randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ezeli rekabette yarınki maç, iki takım arasında oynanan 403. karşılaşma olacak. 17 Ocak 1909’da Papazın Çayırı’nda başlayan bu tarihi rekabette bugüne dek 402 maç oynandı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 149, Galatasaray ise 129 kez (biri hükmen) galibiyet elde etti. 124 mücadele ise berabere tamamlandı.

Fenerbahçe’nin 542 golüne, Galatasaray 500 golle karşılık verdi. (TFF Süper Kupa'da 3-0 hükmen kazanılan maç dahil.)

Kupada Galatasaray üstün

İki ekip Türkiye Kupası tarihinde bugüne kadar 27 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray bu maçların 14’ünü kazanırken, Fenerbahçe sadece 3 galibiyet alabildi. 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda toplam 44, sarı-lacivertliler ise 29 gol attı.

Son 10 resmi maçta Galatasaray önde

Son 10 resmi derbiye bakıldığında, Galatasaray’ın üstünlüğü göze çarpıyor. Bu süreçte Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe 3 galibiyet elde etti. Kalan iki maç ise berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 14, Fenerbahçe ise 6 gol kaydetti.

Galatasaray, 7 Nisan’da oynanan Süper Kupa maçında, henüz ilk dakikada öne geçtiği maçta Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesiyle mücadeleyi 3-0 hükmen kazanmıştı.

Taraflar arasındaki son 10 maç ve alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (GS-FB) 06.02.2021 Ülker Süper Lig 1-0 21.11.2021 Nef Süper Lig 1-2 10.04.2022 Ülker Süper Lig 0-2 08.01.2023 Ülker Süper Lig 3-0 04.06.2023 Nef Süper Lig 3-0 24.12.2023 Ülker Süper Lig 0-0 07.04.2024 Şanlıurfa 11 Nisan TFF Süper Kupa 3-0 (Hükmen) 19.05.2024 RAMS Park Süper Lig 0-1 21.09.2024 Ülker Süper Lig 3-1 24.02.2025 RAMS Park Süper Lig 0-0

Fenerbahçe eksiksiz sahada

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos’un iyileşmesiyle eksik oyuncu kalmadı. Teknik direktör Jose Mourinho’nun kadrosunda 14 yabancı futbolcu yer alırken, statü gereği bu oyunculardan ikisi kadroya alınamayacak.

Fenerbahçe bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı oynadığı üç derbide galibiyet elde edemedi. Sarı-lacivertliler, bu sezon Türkiye Kupası’nda Ali Koç dönemindeki ilk derbi maçına çıkacak.

Galatasaray derbiye tam kadro çıkıyor

Galatasaray cephesinde ise Ismail Jakobs ve Roland Sallai’nin sakatlıklarını atlatmasıyla birlikte kadroda eksik bulunmuyor. Beşiktaş maçında forma giymeyen Elias Jelert’in durumu ise gün içinde yapılacak antrenmanla netlik kazanacak.

Galatasaray bu sezon şu ana kadar sadece Beşiktaş’a yenildi. Süper Lig’de 28 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası’nda ise 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Süper Kupa’daki tek karşılaşmadan ise hükmen galip ayrıldı.