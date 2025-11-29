Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Milyonları ekran başına kilitleyecek derbiyi furbolseverler kaçırmak istemiyor. Bu sebeple müsabakanın bilgileri sıkça araştırılıyor. Yoğun bir şekilde "Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap aranıyor.

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Galatasaray maçı 1 Aralık Pazartesi saat 20.00'de oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Yasin Kol yönetecek.

Fenerbahçe Galatasaray maçı bilgileri

İki kulüp arasındaki rekabet, Türk futbolunun en köklü derbisi olarak tarihte özel bir yer tutuyor. İki takım ilk kez 17 Ocak 1909’da Union Club Sahası’nda oynanan özel maçta karşı karşıya geldi ve mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazandı. Rekabetin resmî başlangıcı ise İstanbul Futbol Ligi kapsamında 9 Ocak 1910’da oynanan ve Galatasaray’ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla kayıtlara geçti.

Galatasaray, 1914 yılına kadar çıktığı tüm maçlarda rakibine gol şansı tanımadı ve bu dönemde oynanan karşılaşmaların tamamını kazandı. Bu seri, 4 Ocak 1914’teki 4-2’lik Fenerbahçe galibiyetiyle son buldu ve sarı lacivertliler tarihlerindeki ilk derbi zaferini elde etti.

Günümüze kadar uzanan 404 randeunun normal süre istatistiklerine bakıldığında Fenerbahçe’nin 148, Galatasaray’ın 128 galibiyeti bulunuyor. 128 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbinin sonuçları şöyle:

21.11.2021

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2 (Lig)

10.04.2022

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig)

04.06.2023

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

24.12.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)

07.04.2024

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Hükmen) (Süper Kupa)

19.05.2024

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)

21.09.2024

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)

24.02.2025

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

02.04.2025

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Türkiye Kupası)