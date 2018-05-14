Fenerbahçe hala umutlu: 7-0
Karabükspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe rakibini 7-0 yenerek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.
Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Karabükspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Mücadele Fenerbahçe’nin 7-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçın gollerini 2. dakikada Anton Kravchenko (kendi kalesine), 20 ve 29. dakikalarda Fernandao, 38. dakikada Aatif Chahechouhe, 47. dakikada Soldado, 77. dakikada Nabil Dirar ve 90+4'te Janssen kaydetti.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 69'a yükselterek puan durumunda averajla ikinciliğe yükseldi. Fenerbahçe, lider Galatasaray ile 3 puanlık farkı koruyor. Sarı-lacivertli takım aldığı galibiyetle son haftaya kadar şampiyonluk şansını sürdürmüş oldu.
Ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Karabükspor ise 12 puanla son sırada yer aldı.