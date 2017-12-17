Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor 19. randevuda
Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor, Süper Lig'de yarın 19. kez karşılaşacak. İstanbul'daki 9 maçta Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-1 üstünlüğü bulunuyor.
Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor, Süper Lig'de yarın 19. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ligde geride kalan 18 maçtan 13'ünü Fenerbahçe, 4'ünü Kardemir Karabükspor kazandı, bir müsabaka da berabere sonuçlandı.
Rekabetteki son 5 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe'nin 39 golüne, Kardemir Karabükspor 18 golle yanıt verdi.
Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, İstanbul'da 5-0, Karabük'te de 1-0'lık skorlarla kazandı. İki takım arasında İstanbul'da yapılan 9 lig maçında Fenerbahçe 8, Kardemir Karabükspor bir galibiyet aldı.
Fenerbahçe, İstanbul'da rakibine 26 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.
Farklı skorlu galibiyetler
Taraflar arasında geride kalan 18 lig maçında Fenerbahçe en farklı skorlu galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da 5-0'lık sonuçla elde etti.
Kardemir Karabükspor ise 2012-2013 sezonunda Kadıköy'deki maçı 3-1 kazandı.
Kaynak: AA