Fenerbahçe ile Trabzonspor berabere kaldı
Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 1-1 berabere bitti.
Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Medical Park Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşma iki takımın attığı karşılıklı gollerle sona erdi.
Karşılaşmada Trabzonspor, 58. dakikada Burak Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Fenerbahçe ise Yılmaz'ın golüne Josef De Souza'nın 84. dakikada attığı golle cevap verdi.
Bu sonuçla Fenerbahçe 37 puanla 3. sırada, Trabzonspor ise 31 puanla 5. sırada yer alıyor.