Fenerbahçe, İspanya ekibi Sevilla ile eşleşti
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belirlendi.
İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen törende, Avrupa Ligi 2022-2023 sezonu son 16 turu kuraları çekildi.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İspanya ekibi Sevilla ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk maçını 9 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşmasını ise 16 Mart'ta İstanbul'da oynayacak.
Son 16 turunda eşleşmeler şöyle:
Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe (Türkiye)
Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya)
Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)
Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)
Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya)
Roma (İtalya) - Real Sociedad (İspanya)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)