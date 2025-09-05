Fenerbahçe kadın voleybolda Mefa Grup ile sponsorluk imzaladı

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesinde sponsorluk anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Sarı-lacivertli ekip, Mefa Grup ile iş birliği protokolü imzaladı.

İmza töreni Chobani Stadı’nda yapıldı

Chobani Stadı’nda gerçekleştirilen imza törenine kulüp genel sekreteri Burak Kızılhan, yönetici Hulusi Belgü ve Mefa Grup Genel Müdürü Yunus Ekinci katıldı.

“Ortak değerlerin buluşması”

Törende konuşan Burak Kızılhan, Fenerbahçe’nin yalnızca sportif başarılarıyla değil, Türk sporunun gelişimine yaptığı katkılarla da öncü olduğunu söyledi.

Kızılhan, “Bu yalnızca iş birliği değil, ortak değerlerin, vizyonun ve hedeflerin buluşmasıdır. Sporun birleştirici gücüne inanan Mefa Grup’a ailemize hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

Kulüp yöneticilerinden Hulusi Belgü ise, “Mefa Grup, önümüzdeki sezon forma önünde yer alarak bize katkı sağlayacak. Büyük başarılar için çaba sarf ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Kadınların gücüne destek”

Mefa Grup Genel Müdürü Yunus Ekinci de, “Fenerbahçe çatısı altında kadınların gücünü ve sporun birleştirici yönünü desteklemekten gurur duyuyoruz. Bu anlaşma yalnızca sponsorluk değil, kadınların yaşamın her alanında hak ettiği yeri almasına yönelik duruşumuzun bir yansımasıdır” dedi.

İmza töreni, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.