Fenerbahçe Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB muhtemel ilk 11

Süper Lig'in 9. haftasında 4. sıradaki Fenerbahçe lig sonuncusu Karagümrük'ü ağırlıyor. İnişli çıkışlı performans sergileyen Fenerbahçe bu maçtan galip gelmek istiyor. Herhangi bir puan kaybı kulüpte büyük bir moral bozukluğuna neden olacak. Maçı izlemek isteyenler "Fenerbahçe Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Karagümrük maçı ne zaman?

Fenerbahçe Karagümrük maçı bu akşam saat 20.00'de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf En Nesyri.

Karagümrük: Ivo Grbic, Atakan Çankaya, Nikoloz Ugrekhelidze, Muhammed Kadıoğlu, Jure Balkovec, Berkay Özcan, Daniel Johnson, Marius Tresor, Sam Larsson, Tiago Çukur, Andre Gray.

Fenerbahçe, Karagümrük deplasmanına eksiklerle gidiyor

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Ederson, İrfan Can Eğribayat, Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı.

Ayrıca sarı kart cezalısı Milan Skriniar ile teknik ekibin kararıyla kadro dışında bulunan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük ligde 17. randevuda

İki takım bugüne kadar 16. kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe 11 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken Karagümrük 1 kez zafer kazandı. 4 karşılaşma da berabere bitti.