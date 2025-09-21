Fenerbahçe, Kasımpaşa ile puanları paylaştı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta içinde Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşmış ve 2-2 berabere kalmıştı.

Söz konusu mücadelenin ardından bu kez ligin 6. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olan sarı-lacivertli ekip, bu kez de 1-1’lik beraberlik sonucu rakibiyle puanları paylaştı.

Fenerbahçe, Göztepe ve Alanyaspor maçlarının ardından bu sezonki üçüncü beraberliğini aldı.

Kasımpaşa'ya 12 maç sonra puan kaybetti

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla beraber sarı-lacivertlilerin rakibine karşı olan üstünlüğü de sona erdi. Kanarya, bu maça kadar 10’u lig, 2’si de Türkiye Kupası olmak üzere lacivert-beyazlılarla oynadığı son 12 müsabakayı da kazanmıştı.

Fenerbahçe, 21 Haziran 2020 tarihinde evinde 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Paşa'ya ilk kez puan kaybetti.