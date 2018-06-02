Fenerbahçe kongresinde gerginlik

02 Haziran 2018

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda gerginlik yaşandı.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede yarışan iki başkan adayı Aziz Yıldırım ile Ali Koç'u destekleyenler arasında sık sık tartışmalar çıktı. Tartışmalar, kongre üyesi Zeki İzci'nin konuşmasının ardından tavan yaptı. Aziz Yıldırım'ı eleştiren ve "Yüzde 70 oyla başkan Ali Koç olacak." açıklaması yapan İzci'ye sarı-lacivertli kulübün mevcut yönetim kurulundan büyük tepki geldi.

Konuşmasının ardından kürsüden inmek üzereyken İzci'ye ilk tepkiyi Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı İlhan Ekşioğlu gösterdi. Sinirli bir şekilde İzci'nin üzerine doğru gelen Ekşioğlu, bağırarak tepkide bulundu. Daha sonra yönetim kurulu üyesi Ali Cenk Başak da Zeki İzci'nin üzerine yürüdü. Bu sırada iki başkan adayının destekçileri de olaya dahil olunca tezahüratlarla gerginlik arttı.

Başkan adayı Ali Koç, kendisini destekleyen üyelere doğru dönerek, "Lütfen sakin olun, provokasyonlara gelmeyin." uyarısında bulundu.

Tartışmaya giren tarafları kongre divan başkanı Vefa Küçük ile araya girenler sakinleştirmeye çalıştı.

Öte yandan iki başkan adayını destekleyen üyeler tribünde farklı bölümde oturdu. İki tarafın arasında özel güvenlik ekipleri yer aldı.

Koç konuşmasını tamamlayamadı

Bir gerginlik de Koç'un konuşması sırasında gerçekleşti. Ali Koç'un konuşmasının sonlarına doğru ortam gerildi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Koç'un konuşmasına müdahale ederek bir kişinin elini sıkmadığı konusunda kendisine serzenişte bulundu.

Ali Koç, "Başkan, ''Bir tane arkadaşımın elini sıkmadın'' diyor. Haklı ama iş öyle bir noktaya geldi ki; kimin elini sıkıp sıkmayacağını bilemiyorsun başkanım" deyince ortalık karıştı.

İki başkan adayını destekleyen tribünlerde karşılıklı atışmalar oldu. Koç, konuşmasının bitimine 2 dakika kala çıkan olaylar nedeniyle konuşmasını tamamlayamadı.

Kaynak: AA