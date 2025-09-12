Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: Son 2 senedir gelirimizin yarısı bankalara gidiyor

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Anadolu Ajansının (AA) İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde gerçekleştirilen Spor Masası programının canlı yayın konuğu oldu.

Ali Koç, sosyal medyaya göre karar almadığını belirterek, "Sosyal medyayla hiç alakam yok. Raporlananları görüyorum. Bazı yöneticiler sosyal medyayla yatıp kalkıyorlar. İnanmadığım bir şeyi bana kolay kolay kimse yaptıramaz. Algılardan biri de sosyal medyayla kulüp yönetiliyor intibası oluşturuluyor. İsmini vermeyeceğim bazı hocalar, sosyal medya üzerinden yeni iş fırsatları oluşturuyorlar ve tribünlere istikamet veriyorlar. Türkiye'de sosyal medyanın futbolda kullanılış şekli sağlıklı değil. Sosyal medyayla, taraftarın düşüncesiyle karar aldığımı düşünmüyorum. Seçim arifesindeyim, en zayıf olduğum dönemde gidiyorum ve bir tane popülist karar almadım. 'E bloku kaldıracağım.' diyor bir aday. İnsanlara 7,5 milyon avro geri verecek misin de kaldıracaksın? 50 bin kişilik stadın coşkusunu 400 kişilik bir yer mi bozabilir? Feyenoord maçında da vardı o tribün. Feyenoord maçındaki coşku fabrika ayarlarındaki coşkuydu. Bu sene en çok ihtiyacımız olan bu." diye konuştu.

İlk geldiği dönemdeki kadroya müdahale etmesinin yanlış olduğunu aktaran Koç, "İlk geldiğimizde sattığımız kadar alabiliyorduk. Keyfimize göre transfer yapamıyorduk. 3 milyon avroya golcümüzü satmıştık. Sonra 1,5-2 ay aynı takım yaz kampı yaptı. 4 milyondan başlayıp 25 milyon avroya gelen Josef de Souza ve Giuliano transferinde o para gelince para bulduk deyip takımı fazla kurcaladık. Yaptığımız transferler de iyi değildi. O sene zaten futbolla ilgili beklenti yoktu. Onu kendi haline bırakacaktık. O takıma çok fazla dokunduk. O bir hataydı." diyerek özeleştiri yaptı.

"Atılım sürecine gelmiş bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz"

Ali Koç, sponsorluk gelirlerinde ciddi bir yükseliş olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Önemli başarılardan biri odur. 175 milyondan 350 milyon avroya getirdik gelirimizi. Bizim rahat nefes almamız için 400-450 milyon avro bandında olmamız gerekiyor. Futbol dışındaki branşlar için eskiden basketbolda 14-16 milyon açık varken şimdi 5-6 milyona indi. Kadın voleybolda ve basketbolda ciddi açığımız var. 7 senede ilk defa büyük bir yatırım yapıyoruz erkek voleybola. Bu açıkların karşılanması gerekiyor. Yönetim olarak bir yere kadar bu arayı kapatabiliyoruz. Bunun kendi kendini fonlayan noktaya gelmesi zaman alacak. Bakarsınız başka biri başkan olursa bütün bunları küçültür. Beşiktaş bir dönem bunu yaptı. Geliri kadar bütçe yaptı. Sonra bu alanlardaki sportif başarılar ortada. Biz hiçbir zaman bundan imtina etmedik."

Futbol takımlarının kadro değerini yükselttiklerini aktaran Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"70 milyon avrodan 315 milyon avroya kadro değerini çıkarırken, 347 milyon avro banka borcumuzu 69'a indirdik. 300 küsur olan yükümlülüklerimizi 200 küsurlara indirdik. 175 milyon avro geliri 350'ye çıkardık. O arada TL yüzde 1000'e yakın değer kaybetti. Kurlar ortada. Faizlerin nereden nereye geldiği ortada.

Enflasyonu zaten söylemeye gerek yok. En çok belimizi büken konulardan biri vergi, 15'ten 40'a çıktı. Hem de Kovid-19 ortasında yapıldı, nasıl yapıldı hala anlamıyorum. Kovid-19 yaşadık, 40-44 milyon avro olan yayın gelirlerimiz 10-12'ye düştü. Son 2 senedir gelirimizin yarısı bankalara gidiyor ve bu gemi bir şekilde yüzüyor, tarihin en önemli kadrosunu kuruyor. Onarım sürecini bitirmiş, atılım sürecine gelmiş bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Bütün bunlar adaylar tarafından 'Biz de yapardık ne var bunda.' şeklinde konumlandırılıyor. Fenerbahçe'nin para, borç sorunu yok gibi şeyler söyleniyor. Esas bu değil. Spor Toto gelirleri eskiden 1 aylık maaşları öderdi.

2018'de TL olarak ne alıyorsak bugün onu alıyoruz. Stopajı durdurdular. Vergiyi ödüyorduk, can suyu gibi bize geri geliyordu, onu da durdurdular. Kovid-19, stopaj durdurma, 15'ten 40 çıkma hepsi aynı dönemde oldu. Tüm bunlara rağmen işi bu noktaya getirdik. Niye kongre üyeleri size oy versin diyorsunuz, insanlar bunu görüyor. 17'sinde tekrar listeler verilecek. Seçildiğimiz takdirde AŞ'de büyüteceğimiz yönetim kurulu isimlerine de bakın. Bugün Fenerbahçe'nin neferi olacak dernekteki yönetim kurulu üyelerine bakın, karşılaştırın. Arada çok büyük fark var. Daha güçlenmiş, daha muktedir, tuttuğunu koparan yönetimin bizde olduğunu düşünüyorum."

"Bizi dışarıdan yıkamadılar şimdi içeriden yıkıyorlar"

Ali Koç, sarı-lacivertli camianın kenetlenmeye ihtiyacı olduğunu, seçimi kaybetmeleri halinde manevi desteklerinin süreceğini belirterek şunları aktardı:

"Kenetlenmek sadece maddi kenetlenmek değil. Deli gibi para harcamaya devam edeceğim, sponsorluk yapacağım gibi bir şey olmayacak ama bu sezon hepsi devam ediyor. Kenetlenme dediğim, bizi yönetenlere güç vermemiz lazım.

Bu maddi güç değil sadece. Bir kere yanımızda olmadılar. Kötü maç sonuçlarında balıkçılarda vur patlasın çal oynasın görüntüler var. Aynı insanların, Fenerbahçe köşeye sıkıştırıldığında dönemin federasyon başkanı 'Fenerbahçe şike yapmıştır.' dediğinde, hakem facialarında bir kere çıkıp konuştuğunu duydunuz mu? Sen 'Fenerbahçe benim.' diyeceksin ve bunların hiçbirinde olmayacaksın. Böyle bir dünya yok. Seçildiğimiz takdirde bir numaralı görevimiz futbolda şampiyonluk dışında camiayı tekrar kenetlenmeye götürmek zorundayız.

Bu camia bir ve bütün olduğu müddetçe bu camiayı kimse yıkamaz. Bizi dışarıdan yıkamadılar şimdi içeriden yıkıyorlar. Organize kötülük dediğimiz bu zaten. Kazanmanın da kaybetmenin de zarafeti vardır. Ben 'Bazen kazanınca kaybedersin bazen kaybedince kazanır.' diye bir laf ettim. Onlar kaybettiğinde aslında kazanacaklardı. Bir sene daha bu sistem gitmezdi Fenerbahçe'de."

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugüne dönersek kaybetmenin de bir zarafeti olmalı. Kaybetmeyi hazmetmek çok önemlidir. Kaybetmeyi hazmedip önüne bakabilmek çok sağlıklı bir durumdur. Kayıtsız şartsız Fenerbahçe diyorsak şartlar ne olursa olsun destek olmak durumundayız. Bu maddi olur, manevi olur, lobi desteği olur... Bunun hiçbirini görmedim. Bırakın görmeyi tam tersini yaşattılar. Siz daha ne kadar bu zarafetsiz duruma müsaade edeceksiniz?

Daha ne kadar Fenerbahçe'nin üstünde bulut olarak duracak? İmza kampanyasını kimin organize ettiğini biliyorsunuz. 16 bin rakamına ulaşsaydı bu seçim kıymetli olmayacak mıydı? Yanlış bir seçim zamanı ama öyle bir hava oluşturdular ki sezonun bitmesine 4-5 hafta kala 200 imza toplanmışken tamam seçime gidiyoruz dedik. Niye eylülde gittiğimizi de anlattık. Fikstür açıklanınca da tarihini belirteceğiz dedik ve açıkladık. Hocalarla görüşürken stadı büyütecekmişsiniz, bu sezonu etkileyecek mi diye soruyorlar? Toplu imzalarda öyle üçkağıtlar var ki. Birisi 'Ben Amerika'dayım, Türkiye'ye gelmedim, benim imzam var.' diyor. Sahte imzalar, beyannameler var.

Fenerbahçe'yi sahteciliğe bulaştıran insanlar mı Fenerbahçe'nin geleceğini yönetecekler? Onların olayı Fenerbahçe'nin geleceği değil. Bir şekilde bizi bu koltuktan etmek. Saadettin beyi değil değerini kastediyorum. Sosyal medya tarafını bilhassa organize etmiştir. Son günlerde bizim de söyleyeceklerimiz olacak."

Kerem Aktürkoğlu ve Yusuf Akçiçek transferlerine de değinen Koç, "Harcama limitlerimize bu transferleri sığdırabilmemiz için bazı dokunuşlar gerekti. Bunlardan biri sadece 19 maçta oynamış Yusuf'un 22 milyon avroya Suudi Arabistan'a gitmesi bize çok nefes aldırdı. İkincisi Sayın Hakan Safi'nin Kerem Aktürkoğlu transferine sponsor olmasıydı. Ciddi bir yatırım yaptı. Yusuf'a da teşekkür ediyoruz. 16+2 teklif gelmişti reddettik. Bu fiyatlara transfer olmasında emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz. Bu iki operasyon sayesinde bunları limitlere sığdırabildik." diye konuştu.

Maltepe altyapı projesi

Ali Koç, Maltepe'de yapılacak Fenerbahçe Futbol Akademisi ile ilgili şunları söyledi:

"Bu modelde Türk futbolu devam edemez. Arda, Yusuf, Elif, Ferdi... Bunlardan daha fazla örneklere ihtiyacımız var. Bunların olması için de böyle bir tesise ihtiyacımız var. 'Fenerbahçe altyapısında oynayan bir oyuncu A takıma giremez.' deniyordu. Şimdi 'Fenerbahçe altyapısından Avrupa'ya gidebilirsin.' deniyor. Bu oldukça veliler çocuklarını sana getiriyorlar. Sen ülke çapında izleme yapıyorsun ama veliler de sıraya giriyorlar. Çünkü gelecekle ilgili ümitleri oluyor. Bu 4 oyuncudan 97 milyon avro para kazanmışız. Feyenoord'un en yüksek maaş alan oyuncusu 1,2 milyon avro alıyor. 35 milyona sattığı oyuncusu 950 bin avro alıyor. 40 milyon teklif edilen satmadığı oyuncusu 900 bin avroya oynuyor. Bizim bu modelden gelen oyuncuların sayısının çok daha fazla olması gerekiyor."

Oyuncu satışının büyük bir gelir kaynadığı olduğunu vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

"Ticari hayatta böyle bir şey yok. Yusuf'a bakalım; eski kulübü yok, kulübüne vereceğin bir pay yok. 22 milyon avro temiz para. Böyle bir karlılığı başka bir şeyde gösteremezsiniz. Arda Güler'i 250 bin liraya aldım. Herkes onun peşindeydi, bizden önce Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor da gitmişti. Arda'nın çok iyi Fenerbahçeli olması da fayda sağladı. Bu örnekler için Maltepe çok önemli. 350-400 milyon avro gelirlerden bahsediyoruz ama 2 sahayla altyapıyı götüremeyiz. Herkes oraya taşınacak. Kadın futbolu Samandıra'ya taşınacak. Dereağzı sporcu fabrikasına dönüştürülüp futbol dışı tüm branşlar orada olacak. Çok para gerektiriyor.

Bir de stat projemiz var. O kendi kendini ödeyen bir proje. Fenerbahçe, Aziz başkan liderliğinde 85 milyon dolara stadı yaparken o zaman da ekonomik şartlar çok kötüydü. Cesur bir hamleyle onu yapabildi. Bugüne gelirsek, 15 bin kapasite artırımı ve çevre düzenlemesi var. Bu da 80-100 milyonluk büyük bir proje. Bizim olmayan bir stada veriyoruz. Kendi sahibi olmadığı stada en çok yatırım yapan Fenerbahçe. Büyük kulüpler arasında en çok kirayı ödeyen de Fenerbahçe. Beşiktaş da kendi stadını yaptı diyebiliriz. Diğerleri altın tepside statlarını aldılar. Bizim stadımızda Fenerbahçelilerin teri, emeği, canı, parası her şeyi var. Stat projemizi kendini fonlayabilecek bir proje. Bankalar Birliğinden çıkamasak o projeyi yapamazdık. çünkü kredi izni vermiyorlar."