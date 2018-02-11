Fenerbahçe, lider Başakşehir'i devirdi
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı lig lideri Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı.
Zorlu mücadeleyi Fenerbahçe, Fernandao'nun golleriyle 2-0 kazandı. Fenerbahçe, aldığı galibiyetle puanını 41 yaptı. Fenerbahçe puan sıralamasında üçüncülük koltuğunda. Başakşehir ise 43 puan ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürüyor.
Fernandao'dan 2 gol
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe müsabakasında Fernandao Başakşehir ağlarına iki gol bıraktı. Karşılaşmanın ilk yarısında 32. dakikada sol kanattan aldığı topu ceza sahasına doğru sürerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımının ve kendisinin ilk golünü atan Fernandao, maçın ikinci yarısının 56. dakikasında sağ kanattan Isla’nın ortasında yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.
72. dakikada yerini Alper’e bırakan Fernandao Fenerbahçe tribünlerinin alkışları eşliğinde yedek kulübesine geldi.
Kaynak: İHA