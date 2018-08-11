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Fenerbahçe lige 3 puanla başladı

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Bursaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe lige 3 puanla başladı
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Spor Toto Süper Lig’in ilk hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Bursaspor’u konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda başka gol sesi gelmedi ve Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Fenerbahçe'nin gollerini 22. dakikada penaltıdan Giuliano ve 30. dakikada Josef attı. Bursaspor'un tek golünü ise 16. dakikada Ekong kaydetti.

Kaynak: İHA

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