Fenerbahçe lige 3 puanla başladı
Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Bursaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in ilk hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Bursaspor’u konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda başka gol sesi gelmedi ve Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Fenerbahçe'nin gollerini 22. dakikada penaltıdan Giuliano ve 30. dakikada Josef attı. Bursaspor'un tek golünü ise 16. dakikada Ekong kaydetti.
Kaynak: İHA